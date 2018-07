Balance positivo de las fiestas de Santa Marta “más numerosas, con más afluencia y más participación”

Martes, 31 de julio de 2018

El alcalde, David Mingo, señaló que “la principal idea que hemos conseguido transmitir es que Santa Marta de Tormes es un municipio tranquilo, festivo y seguro”

Las fiestas de Santa Marta de este año han sido “las más numerosas” y “con más participación de los últimos doce años”. Así lo señaló el alcalde de Santa Marta, David Mingo, en la presentación del balance junto a la concejala de Fiestas, Silvia González, subrayando que las fiestas han sido “sinónimo de seguridad y calidad en la programación”. Unas fiestas, añadió, a las que ha contribuido “el ambiente festivo permanente, la seguridad, tranquilidad, alta calidad de los establecimientos hosteleros y por supuesto al nivel que desde la Concejalía de Fiestas se ha puesto en todos y cada uno de los espectáculos que se han traído”

Mingo indicó que “la principal idea que hemos conseguido transmitir y ha calado gracias al trabajo que se viene realizando en los últimos años es que Santa Marta de Tormes es un municipio tranquilo, festivo y seguro. Esto hace que la gente no se lo piense a la hora de venir a nuestra localidad a disfrutar de las fiestas porque saben que solamente tienen que preocuparse de elegir espectáculo y disfrutar”. En este sentido quiso hacer especiales menciones y reconocimiento “a Policía Local y Protección Civil que han realizado un trabajo intachable para que esto sea así. Por supuesto mi felicitación y agradecimiento también para Guardia Civil por su apoyo constante y gran trabajo. También quiero agradecer públicamente el trabajo realizado por los servicios de mantenimiento y limpieza. Son fechas realmente complicadas por la cantidad de gente que llega hasta nuestra localidad y los esfuerzos que tienen que hacer para mantener las calles en unas condiciones mínimas de limpiezas son enormes”.

En última instancia, David Mingo quiso incidir en algunas cuestiones. La primera de ellas, “el incidente del sábado en el toro del aguardiente. Quiero dejar constancia de la profesionalidad y rigor con la que actuaron las fuerzas y cuerpos de seguridad. El herido fue expulsado en varias ocasiones de la plaza y en un acto únicamente de imprudencia volvió a saltar al ruedo. Agradecer también la profesionalidad y rapidez con la que se puso en marcha el protocolo sanitario comenzando en la misma plaza de toros, en la que le realizaron las primeras curas y fue estabilizado. Deciros que esta persona fue operada el sábado con buenas noticias y por supuesto, deseamos una pronta y rápida recuperación”.

También apuntó a algún incidente puntual relacionado con el aforo, como el de la orquesta de la noche del viernes. “Los espectáculos gratuitos sin excepción tienen un aforo por cuestiones puramente de seguridad que no marca el Ayuntamiento ni el alcalde, sino los cuerpos y fuerzas de seguridad, tienen que seguirse de forma estricta y escrupulosa. Sabemos que las medidas de seguridad, los controles de acceso no son cómodos pero son indispensables para que hoy estemos hablando de un éxito de nuestras fiestas, y no de otras cosas, y sabiendo que hay cosas que se pueden mejorar y que mejoraremos”, explicó.

Por su parte la concejala de Fiestas, Silvia González, quiso también comenzar su intervención “haciendo extensivo el agradecimiento del alcalde a todas las personas que participan en este importante dispositivo de fiestas. También quiero agradeceros a vosotros, los medios de comunicación, el trabajo que habéis realizado para que nuestras fiestas lleguen a todos los puntos de la provincia”.

Por otra parte quiso destacar que “ese trabajo también se ha completado con los medios que tenemos a disposición en el Ayuntamiento que nos aportan unos datos muy positivos que os resumo rápidamente. La página web ha superado las 14.000 visitas en este mes, con un porcentaje muy alto de visitas al programa para su descarga. Además, la interación en las redes sociales del Ayuntamiento ha seguido creciendo. El alcance (número de personas únicas que vieron tu contenido), que han tenido las publicaciones en Facebook ha sido 48.679 personas, con la cifra record de 5.719 el día 26. En cuanto a las interaciones totales, (reacciones más clics en la publicación) suman durante el mes de julio, 9645. El mayor número también se registró el día 26 con 2.325 En cuanto a la red social Twitter, se han 2.782 impresiones (número de veces que un tuit apareció en el 'timeline' de alguna persona) consiguiendo el récord el día 26 con 1845 y 1.436 interacciones durante el mes de julio (reacciones más clics en la publicación) con el número más elevado el día con 331”.

Éxito de participación

En cuanto a las actividades de la programación y la afluencia y participación de la gente apuntó que “creo que como ha dicho el alcalde, lo corroboran los datos de Policía Local, son espectaculares. Esa afluencia masiva puede generar incomodidades y molestias pero también habla de lo que es Santa Marta, referencia en casi todo, también en ocio y diversión”. Las reacciones de los hosteleros del municipio “han sido muy positivas en resultados tanto en la feria de noche como en las jornadas diurnas con el pincho de feria”.

Las actividades deportivas “salieron adelante y se celebraron todas con participaciones y torneos muy interesantes y animados”. El ciclo de cine de verano de la Concejalía de Cultura “volvió a ser un éxito durante el mes de julio con una media de asistencia superior a las 300 personas y queda la parte correspondiente al mes de agosto”. El festival de música en la Isla “se ha asentado definitivamente como un referente de música de calidad, para públicos muy determinados y de nuevo ha sido una experiencia muy positiva con una afluencia media de en torno a 500 personas”.

Las fiestas de agua “ya son un clásico y los datos demuestran que ha sido un acierto ampliarlas y cada una de las sesiones celebradas ha sido un éxito para el público infantil”. El festival de teatro de calle “Marteatrando2018” es otro “de los caballos ganadores por los que hay que apostar y uno de los espectáculos más esperados llenándose día a día y con un nivel de representaciones alto”. En cuanto a los conciertos “estamos muy satisfechos de los 4 mayores o conciertos de autor, los dos tributos, el de Andy&Lucas y el de Carlos Jean y los d´js. Todos han despertado el interés del público han tenido un buen nivel y la sensación hoy es muy positiva”.