Pitu: “Hacer una buena plantilla es determinante, pero optimizar el rendimiento y que cada jugador haga mejores a sus compañeros también lo es”

Lunes, 30 de julio de 2018

El técnico, que inicia este año una nueva etapa en la cantera del Racing de Santander, analiza para SALAMANCArtv AL DÍA la Segunda B ‘charra’

Aunque ponferradino de origen, José Enrique Rodríguez Travieso, Pitu, es, sin duda, un salmantino más, por elección propia y por el cariño que ha cosechado durante muchos años. Llegó a las categorías inferiores de la UDS. Allí se forjó como jugador, como persona y como técnico. De hecho, aunque le falta todavía dar el gran salto, quienes le conocen hablan maravillas de su capacidad como entrenador y de su enorme conocimiento del fútbol. Desde su salida el año pasado del Salamanca UDS, donde formaba tándem junto a María Hernández, reside en Santander y la próxima temporada dirigirá al Cadete B del club racinguista. Desde la cercana distancia nos analiza su situación actual y la de los representantes salmantinos en Segunda B.

-¿Qué hace ahora Pitu. Futbolísticamente hay algo a la vista, tienes pensado entrenar en breve, qué perfil es lo que estás buscando?

-En la actualidad vivo en Santander, una ciudad fantástica. Estoy aquí por motivos laborales, trabajo como profesor. Que por cierto, ser entrenador me está ayudando mucho en esta profesión también. Y ahora mismo de vacaciones. En lo futbolístico, el Racing de Santander me ha hecho un hueco para entrenar en su cantera. De forma que podré compaginar mi profesión como profesor y con mi pasión, el fútbol. Me siento muy afortunado de poder formar parte de un Club tan grande e histórico como el Racing. Trataré de aportar mi granito de arena, esta vez, priorizando el desarrollo de sus jugadores de cantera.

-¿Mantiene contacto con María? ¿Es posible que en breve se repita el tándem?

-Hoy no. Como te he dicho estoy comprometido con el Racing de Santander. Seguimos hablando periódicamente. María y yo tenemos muy buena relación desde que comenzamos a trabajar juntos. Siempre estaré agradecido por que haya querido tenerme cerca en los proyectos en los que ha estado involucrado. Disfruté, crecí, aprendí. Fui feliz. En el futuro, no sé qué puede llegar a suceder.

-¿Cómo vio los ascensos de Unionistas y Salamanca CF UDS. ¿Lo esperaba? ¿Pudo ir a algún partido?

-La verdad es que es tremendamente complicado que dos equipos del mismo grupo asciendan a Segunda B. Lo hicieron. Unionistas partía con cierta ventaja al haber sido campeón, pero no la pudo aprovechar y le tocó reponerse rápidamente para lograrlo por el camino largo. Al final en los últimos minutos, y de penalti. No podía ser más épico. Y el Salamanca CF UDS, tan épico, o incluso, más. Consiguieron entrar en playoff en los últimos minutos del último partido de liga. Después en playoff cuando parecía que todo estaba perdido... Una parada, un gol… Y lo hicieron. Finales épicos, finales felices para los dos clubes.

-Usted fue segundo de Gorka Etxeberria en la UDS. ¿Le ofreció incorporarse a Unionistas en alguna faceta? ¿Incluso ocupar el puesto de primer entrenador?

-Que hayamos trabajado juntos, no significa que tenga que ofrecerme ningún cargo. Fui entrenador asistente de Gorka en la Unión al mismo tiempo que era segundo entrenador del Salamanca B. Confió y creyó mucho en mi. Recuerdo aquellos meses con mucho cariño. Muy intensos, muchísimo aprendizaje. Disfruté mucho en aquel vestuario con Gorka, pero también con Ibón, Xavi, el cuerpo médico… ¡Y aquella plantilla! Lázaro, Pablo de Lucas, José Ángel, Igor, Borja, Almami Moreira… jugadorazos. Fíjate si puedo estar orgulloso y agradecido por haber podido formar parte de aquel primer equipo de nuestra querida Unión. Aprendí y crecí mucho, como persona y como entrenador.

-Ambos equipos están preparando su debut en Segunda B. ¿Cómo ve la confección de las plantillas? ¿Cuál de los dos equipos se está reforzando mejor sobre el papel? ¿Dónde ve el límite de ambos equipos?

-No estoy dentro de ninguno de los dos clubes, así que me falta mucha información para dar una respuesta sólida. Lo que es un hecho es que Unionistas parte con una base de jugadores de la temporada pasada. El Salamanca CF UDS prácticamente confecciona la plantilla desde cero. Aún es muy pronto para hacer una valoración, puesto que a ambos clubes les falta por incorporar a bastantes jugadores. Sobre el papel se pueden escribir muchas cosas. No sé cuántos se esperaban hace un año que el Rayo Majadahonda o el Rápido de Bouzas pudiesen hacer la temporada que consiguieron. Hacer una buena plantilla es determinante. Que esa buena plantilla optimice su rendimiento, y que cada integrante permita que sus compañeros sean también mejores, es también determinante.

-Durante muchos años ha estado ligado a Salamanca. ¿Confía en regresar en breve?

-Después de casi 10 años viviendo en Salamanca, en diferentes etapas, con vuestro permiso me siento un salmantino. Pero vivo el día a día. No sé qué sucederá en el futuro. Antes de que existiese la posibilidad de enrolarme en el Racing de Santander, si reflexioné sobre cual sería mi respuesta si surgiesen intereses de clubes fuera de Santander. El fútbol es, y creo que seguirá siendo siempre mi pasión. Plantearme dejar el trabajo como profesor e incorporarme a un proyecto de fútbol debe reunir unas condiciones determinadas. Ahora mismo, tengo la suerte de poder compaginar mi trabajo como profesor con colaborar en el Racing de Santander entrenando en su cantera. Tengo muchas ganas de comenzar a trabajar en el Racing. Empaparme del Club, aprender, crecer y aportar mi granito de arena. Me apetecía mucho en este momento algo así. La vida me lo permite, y el Racing me hace este regalo. Lo disfrutaré intensamente.

-¿Cómo es la Segunda B, el grupo de los equipos charros?

-El grupo I esta temporada tendrá un nivelazo. Los equipos de Madrid, sabemos que son complicados siempre. Por otra parte el nivel y el potencial de los filiales de Las Palmas, Real Valladolid, Deportivo, Celta, Real Madrid y Atlético, hace que el grupo sea más atractivo aún. Y por si fuese poco, el club favorito sobre el papel. La Cultural que acaba de descender de Segunda A, con una plantilla tremenda. Pero también clubes como la Ponferradina, Fuenlabrada, Pontevedra, Burgos hacen que el grupo sea muy complicado. Será una temporada apasionante para los tres equipos de la provincia.

-Tres equipos charros en Segunda B. ¿Qué opina al respecto?

-Habla muy bien del estado del futbol en la provincia. En las últimas temporadas tan solo teníamos al CD Guijuelo en esta categoría. Vienen haciendo un papel buenísimo, regalándonos gestas y momentos como el de la Copa del Rey frente al Atlético Madrid, o incluso jugar un playoff de ascenso a Segunda A. Las temporadas de Rubén de la Barrera y Fernando Estévez son en las que más pude acercarme hasta el Municipal. Llevan mucho tiempo haciendo las cosas muy bien allí. Han pasado por allí grandes entrenadores y grandes jugadores. Ahora, los ascensos de Salamanca CF UDS y Unionistas, demuestran el hambre y la necesidad que venía teniendo la Ciudad de disfrutar del futbol en, al menos, Segunda B. Era necesario para Salamanca, para los salmantinos. Más allá de lo puramente futbolístico, que estén tan cerquita los 3 clubes, permite que las aficiones puedan desplazarse en masa. Se vivirán momentos muy emocionantes seguro. Se acerca una temporada preciosa para todos los aficionados. Estaré muy pendiente y trataré de ver todos los partidos que pueda en directo. Le deseo toda la suerte del mundo al fútbol salmantino en esta apasionante temporada que se presenta.