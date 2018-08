Libertad para escuchar lo que quieras

Existe un tema recurrente que vuelve a mí, en forma de pregunta, cada cierto tiempo. Y es que en lo que a música se refiere, quien más y quien menos, se ha dicho alguna vez que ya no hay grupos como los de antes.

Cuando me preguntan qué pienso yo al respecto, suelo ser bastante claro ya que lo interpreto todo como una evolución. Es cierto que dependiendo de cuándo hayamos nacido le vamos a otorgar una mayor relevancia a la música de nuestra adolescencia, pero hay que ser conscientes de que lo natural es la evolución y por eso no me paro a pensar en exceso qué sería de la música hoy en día si, por ejemplo, Elvis siguiera vivo.

Con todo esto quiero decir que al igual que la especie humana evoluciona también evoluciona la música, pero no en una carrera desenfrenada por ver cuál es la mejor, sino atendiendo a un aspecto más dirigido al sentimiento.

La historia de la música ha pasado por muchos y muy distintos géneros que en cada momento histórico han sido únicos y generadores de sentimientos y convulsiones. Con la llegada del rock distintas generaciones en distintos periodos de tiempo consiguieron creer que eran una generación única, revolucionaria, la que lograría el cambio. Sin embargo las generaciones actuales siguen pensando lo mismo, considerando las anteriores, generaciones estancadas.

¿Es mejor el rock que su antecesor el jazz? No, no hay un género mejor que otro, depende del gusto musical, el momento de su escucha, y cómo hace sentir al oyente.

Es difícil que una persona de 15 años considere que el gusto musical sus padres es bueno, por mucho que haya escuchado en casa la música que ellos ponen. Led Zeppelín, Pink Floyd o Dire Straits siempre serán grandísimos grupos en la historia de la música, pero para alguien que escucha, por ejemplo, música electrónica, esas alternativas quizá le queden un poco lejos, considerándola música de los carrozas. Lo mismo que pensarían estos, en su momento, de Frank Sinatra o Tina Turner, por citar algunos.

En conclusión, como todos somos autosuficientes para evaluar la música, debemos intentar pensar que quien escucha un determinado género musical tendrá sus razones y sus convicciones, al menos, yo como musicólogo, no seré quién para juzgar a unos u otros por sus escuchas.