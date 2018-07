Los casinos online, la nueva forma de ocio online

No se puede negar que los últimos años han sido un pequeño avance de lo que vendrá en los siguientes. El ocio va a cambiar completamente. Los usuarios podrán divertirse desde sus casas o desde donde estén cuando hasta hace poco tenían que ir a un sitio específico para ello. Hablamos del cine (casi todas las películas de la historia a golpe de mando), del deporte (cualquier competición disponible en directo desde el sofá de casa) o los casinos, ya que ahora se puede disfrutar igual que en una sala de juegos presencial con solo tener acceso a internet. Y esto cambia todo.

*Cómo jugar en un casino online

Es cierto que actualmente hay mucha publicidad relativa a los distintos casinos online y que ya todo el mundo sabe que son bastante accesibles. Pero quizá algunos no saben cómo empezar, o tienen ciertas dudas al respecto. Pues bien, el proceso es bastante sencillo. Simplemente hay que elegir uno de esos casinos que hemos visto por la televisión o en cualquier medio y registrarse, sin más.

Pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos. El primero es el del bono. Siempre hay que buscar el mejor bono de bienvenida antes de unirse a cualquier casino online. Es importante, ya que de esa manera podremos jugar más por el mismo dinero que en otro. Hay mucha diferencia entre bonos y eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto.

Después de elegir el casino con mejor bono, hay que registrarse. Este proceso es muy sencillo y no se tarda absolutamente nada. Únicamente rellenar un formulario. Después bastará con elegir una forma de pago, realizar el depósito y empezar a disfrutar. Así de fácil y de sencillo.

Cómo elegir el mejor casino online

Ya hemos comentado que uno de los elementos más importantes es el bono de bienvenida, ya que gracias a él podremos doblar el primer ingreso. Por eso es importante saber cuánto ofrecen y qué condiciones tienen.

Pero no solo es el bono de bienvenida, por supuesto. También es muy importante elegir un casino online que tenga los juegos que se buscan. Sí, es cierto que la gran mayoría de casinos tienen la ruleta y el blackjack, pero no todos tienen salas de casino en vivo, muchas tragaperras y de calidad o bingos. Primero hay que probarlos, y por ello muchos de ellos dejan jugar gratis incluso sin necesidad de registrarse, lo cuál es una ventaja que hay que aprovechar siempre, por supuesto.

También es necesario comprobar si tienen un buen servicio de atención al cliente. Muchos de los casinos online que operan en España cuentan con Chat Live, lo que permite preguntar cualquier duda o resolver cualquier problema en un instante, con tan solo realizar un clic en la ventana correspondiente. Es bueno tener en cuenta esto, por lo que pueda pasar. Siempre hay dudas que es mejor resolverlas al instante.

¿Por qué es tan cómodo jugar desde un casino online?

Porque lo tenemos todo. Así, sin más. Antes, para poder jugar a la Ruleta o al Blackjack había que ir a un casino presencial o a una sala de juegos, y muchos usuarios no tenían uno cerca o, no les apetecía tener que salir para jugar. Ahora se puede jugar desde cualquier sitio con solo tener acceso a internet. Sí, muchos dirán que en el casino presencial se puede socializar, y es cierto, pero los casinos online cada vez están ofreciendo más opciones de socialización con otros jugadores como los chats y ofrecen también salas con crupieres reales donde es posible hablar con ellos. Y, seguramente, dentro de poco, y gracias a la realidad virtual, será bastante difícil diferenciar entre un casino presencial y uno online, y si no, tiempo al tiempo.

Además, la seguridad que ofrecen los casinos online está a la altura de los presenciales. Todos los que tienen licencia para operar en España han pasado auditorias externas que aseguran que, tanto la web, como los métodos de pago, como los propios juegos, tienen los mecanismos de software adecuados para funcionar a la perfección. Los juegos, por ejemplo, están basados en un software RNG que genera números aleatorios con el fin de que los resultados no se puedan manipular, ni desde dentro ni desde fuera, y que solo tengan que ver con la suerte. Nada más.