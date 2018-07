Pablo Casado ratifica en Ávila todo su apoyo a Mañueco como candidato del PP a la presidencia de la Junta

Domingo, 29 de julio de 2018

El recién elegido presidente cree que el salmantino es la mejor elección y que es el que mejor conoce la situación actual de la región

El recién elegido presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, mostró hoy en Avila "todo el apoyo de la dirección nacional" al salmantino Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de la capital, como candidato de los 'populares' a la presidencia de la Junta para las Elecciones Autonómicas del próximo mes de mayo. Así, comentó que "lo importante no es que sea mi candidato ni nuestro candidato como partido,que lo es, sino que es el mejor que tienen los castellanos y leoneses". Casado agregó, que, incluso, es el mejor candidato "para los que no nos votan". "Esto lo he dicho desde hace mucho tiempo, desde el Congreso Regional, en las últimas veces que hemos hecho campaña juntos,y además es algo que compartimos todos los presidentes provinciales, la dirección nacional y la Junta de Castilla y León", dejando claro que Mañueco "va a tener todo el apoyo para lograr un excelente resultado electoral". Y es que Casado cree que Mañueco tiene experienia y es un gran alcalde, y haciendo referencia al octavo centenario de la Usal parafraseó a Unamuno señalando que “hay que vencer y convencer”. De hecho el máximo mandatario nacional del PP concluyó alentando a Mañueco a salir “ya a explicar todo lo que tenemos que ofrecer, a escuchar, a ser escuchados, a servir y a servirnos de las sugerencias y demandas de la gente”.