La falta de recursos ocasiona miseria en multitud de seres humanos. Hemos de advertir que, cuando una persona empobrece, la sociedad entera se resiente. Pues, un estado que no garantiza las necesidades básicas de sus ciudadanos, no es un estado justo. “Mientras una sola persona pase hambre, no estará justificada la riqueza en el resto”.

Manuel Lamas (del libro Verbo y Barro)