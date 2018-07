José María Sánchez Rodilla comparte anécdotas y recuerdos en un emotivo pregón festivo

Domingo, 29 de julio de 2018

FUENTES DE BÉJAR | El exfutbolista acudió a la localidad acompañando de numerosos familiares para pronunciar el discurso festivo de la localidad

Las fiestas de Fuentes de Béjar, organizadas por la Asociación Fuenterrico, continuaron anoche con el pregón festivo a cargo del exfutbolista José María Sánchez Rodilla. El pregonero acudió acompañado de numerosos familiares en la misma jornada en la que los jóvenes participaron en el desfile de disfraces de las fiestas.

José María Sánchez Rodilla nació en Fuentes de Béjar junto a sus numerosos hermanos. Durante años convivió en la localidad hasta que 20 años, recién salido del seminario, fue seleccionado para jugar con el Salmantino. Ese año fue fulgurante, puesto que jugó en el filial charro, ascendió de categoría, fue llamado por la Unión Deportiva Salamanca y terminó fichando por el Real Valladolid. Su carrera futbolística se extendió hasta 1972, pasando por equipos como el Español o por la Selección Española en 1970.

“Hacía 50 años que no volvía por el pueblo y lo he encontrado maravilloso. Lo más bonito es ver como en invierno son unas 200 personas, pero ahora por las fiestas hay más de 700 personas. He querido hacer un pregón cercano, emotivo, compartiendo anécdotas de cuando era niño y jugaba por las calles de Fuentes. También he hablado de mi carrera futbolística. Siempre, allá donde he ido he dicho que soy de Fuentes de Béjar y me siento muy orgulloso de serlo, y sobre todo encantado de que hayan pensado en mí para el pregón”.

Sánchez Rodilla, que acabó ejerciendo de abogado en Valladolid, acudió a Fuentes Béjar acompañado de seis de sus ocho hermanos y numerosos familiares, convirtiendo el evento en toda una reunión familiar por todo lo alto.