Roxana Sánchez presenta su libro de poemas ‘Azul Miranda’ 

Domingo, 29 de julio de 2018

MOGARRAZ | El solano de la iglesia acogió la presentación literaria que contó con un recital de parte de la autora

Mogarraz siguió ayer con su programación de actividades culturales, en esta ocasión acogiendo la presentación del libro de poemas ‘Azul Miranda’ de Roxana Sánchez Seijas. Se trata de poemario que es la primera obra de la escritora descendiente de Miranda del Castañar.

El Ayuntamiento de la localidad organizó el solano con sillas para el público, y la autora detalló el proceso de creación de su poesía y recitó ante los presentes algunos de los poemas. Muchos de ellos están inspirados en la Sierra de Francia, como uno inspirado a la leyenda del rey godo Don Rodrigo, u otro dedicado a las bordadoras serranas.

Tras el recital, la autora señaló que fue una presentación muy cálida y emotiva: “Me he sentido muy a gusto con el público aquí en Mogarraza. Mi familia procede de Miranda del Castañar y para mí es un placer hablar de mi poesía en esta zona”.

La noche cultural se completó con una sesión de karaoke para todos los públicos. Los días 9 y 11 de agosto se continuará con un taller, la entrega de premios del concurso de marcapáginas y una obra de teatro.

AGOSTO:

-9 JUEVES 20:00 horas TALLER DE BARCOS en TU LIBRERÍA DE SIEMPRE (La de Venancio)

-11 SABADO 12:30 horas Entrega de premios concurso “MARCAPAGINAS” en TU LIBRERÍA DE SIEMPRE (La de Venancio)

-11 SABADO 22:30 horas CATEJA TEATRO con la obra ALESIO “UNA OBRA DE OTROS TIEMPOS”

-18 SABADO 20.00 presentación del libro “SUEÑO… SUEÑOS ROTOS” por su autor Perez Villalba

-18 SÁBADO 22:30 hora CONCIERTO DE FOLK grupo “MALAJOTA”

-25 SABADO 22:30 horas CONCIERTO DE JAZZ grupo “ALEJANDRO LUCAS TRIO”

SEPTIEMBRE:

-1 SÁBADO 22:30 horas CONCIERTO de “MUSICA TRADICIONAL MAYALDE”

-8 SÁBADO 22:30 horas “HISTÓRICOS CON JAZZ” Grupo: THE LAST QUARTET

-Fecha por determinar Presentación del libro “Y SI LA NOCHE NO ESPERA” DE Charo Ruano, Juanvi Sánchez y Alejandro Guinaldo. Poesía, dibujo y música.