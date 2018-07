Reivindicativa intervención de Javier Pérez Andrés a la hora de recibir el Pandero de Honor 2018

Sábado, 28 de julio de 2018

A la hora de publicarse esta información -cerca de la medianoche del sábado- la localidad de Peñaparda está disfrutando todavía, con la actuación de Zaragata Folk, de los últimos coletazos de su XIX Fiesta del Pandero Cuadrado, que le ha dado un gran ambiente a la localidad durante toda la jornada. La parte principal de la Fiesta tuvo lugar por la tarde, con el Festival en el que tomaron parte el grupo de niños de Peñaparda, el grupo extremeño Zangaena, y el grupo folclórico de Peñaparda, que antes de empezar a actuar realizaron un pasacalles.

El Festival de la tarde también incluyó la habitual entrega de la distinción del Pandero de Honor, que este año ha ido a parar a manos del periodista gastronómico Javier Pérez Andrés, “por su defensa de lo pequeño, lo remoto, lo ancestral”, según rezaba el texto escrito en el propio Pandero que le fue entregado por Ainhoa, la integrante más pequeña del grupo de niños de baile de la localidad.

Tras recogerlo, Javier Pérez Andrés hizo un discurso de agradecimiento, asegurando sentirse “emocionado, se me ha revuelto la sangre”, apuntando que “lo que estáis haciendo, vestidas de esa forma, bailando de esa forma, al son del Pandero, es Cultura, algo que igual el Ministro de Cultura no se acaba de enterar y la Consejera de Cultura tampoco”, porque “el Pandero forma parte del patrimonio cultural de nuestro país”.

En este sentido, quiso subrayar que “la Cultura no es sólo Atapuerca, no es sólo la Catedral, no sólo son los escritores, los pintores, los artistas, los intelectuales, los periodistas,… la Cultura es algo más, que corre por nuestras venas, por las vuestras, y las de los abuelos de vuestros abuelos y los míos, que nos dejaron una seña de identidad que hay una parte de las nuevas generaciones que se lo están tomando en serio”.

Eso sí, alertó sobre que “tenemos que seguir arrimando el hombro, y además de correr y saltar lo que haga falta, habrá que ponerse a bailar cuando suene el Pandero en todo El Rebollar”, porque “estamos defendiendo lo que hicieron los abuelos de nuestros abuelos”. En la misma línea, indicó que “no podemos venir de vacaciones, marcharnos y olvidarnos; la Asociación que vela todo el año sigue viva y debemos colaborar todos por la cuenta que nos tiene, no vaya a ser que alguna vez cuando entreguemos el Pandero a alguien, no haya nadie que baile al son del Pandero”.

Aprovechando la presencia en Peñaparda de José Pinto, Javier Pérez de Andrés quiso hacer ver a los jóvenes que el popular concursante de ¡Boom! es “ganadero, de pueblo, uno de los nuestros, y uno de los tíos con mayor cultura y coeficiente intelectual que hayáis podido conocer, y vive en un pueblo de El Rebollar y está orgulloso de ello”, por lo que “pensad que podemos de verdad labrar nuestro futuro en nuestra casa al son del Pandero”.

En el tramo final de su intervención, volvió a hacer hincapié en la falta de atención mediática: “hay algunos que no saben que en mi región, en mi provincia y en El Rebollar, que está en la linde, pasan cosas como las que están pasando ahora mismo”.

Según señaló, está “harto” de que los telediarios “se ocupen de personalidades de otras varillas del abanico cultural y se olviden de lo que vosotros hacéis con nombres y apellidos, sin presupuestos, sin presencia de autoridades que velan, y lo hacéis de forma voluntaria, altruista; eso tiene muchísimo valor”, mostrándose “orgulloso” de ellos: “habéis atrapado el ritmo del Pandero Cuadrado no dejando que se fuera”.

Javier Pérez Andrés relató que un día se vino a conocer a la Tía Gora cuando tenía 107 años, entendiéndola como “igual de importante que el último hallazgo arqueológico que sale en todos los telediarios”, concluyendo que “ya está bien que al urogallo, al lobo, al oso, le dediquemos presupuesto, tiempo, funcionarios, y nuestros ritmos, la indumentaria tradicional que pone colorido, los bailes de los nuestros, y los Panderos Cuadrados sigan estando entre los hijos de un Dios menor de lo importante y lo cultural: ellos se lo pierden”.

Reportaje gráfico: Adrián Martín