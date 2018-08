Consejos de amigo para los clubes salmantinos de "Segunda B".

Es un hito singular, histórico, que en Salamanca hayan coincidido para esta temporada 2018/19 jugar juntos los tres equipos Guijuelo, Unionistas y Salmantino. Todos ellos muy dignos participantes, con sus específicos seguidores, sus motivaciones muy respetables y a veces contradictorias, los tres entusiasmados por conservar esta categoría tan difícil de conseguir. Y se me ocurren algunos pensamientos sobre los que he reflexionado otras veces pero que no han perdido vigencia si alguno de ellos los quiere tener en cuenta para el futuro:

+ Buscarán más estabilidad en los hombres de su plantilla. Menos bajas masivas y más altas específicas que busquen, sin duda, la mejora contínua.

+ Las edades medias de sus plantillas deberían reducirse. Si la Selección española ha rondado en este Mundial los 26 años, no veo la razón para que un equipo de Segunda B estén aún más abajo y apuesten por valores jóvenes. Y las excepciones serán a favor de líderes que ayuden, que protejan, que aporten incluso que formen, sin considerarse imprescindibles.

+ El entrenador no debiera fichar demasiados jugadores de “su cuadra”, en caso de marcharse arrastran ese bagaje y lo acusa el equipo al quedar desmantelado.

+ Los jugadores de cantera tienen que irse incorporando “oblitagoriamente”, a ser posible todos los años al menos tres. Para que en cuatro años, casi la mitad de la plantilla la haya generado el propio Club de sus equipos inferiores. Sin regalarles nada, ni alineaciones ni contratos…

+ El elemento comparativo destruye los equipos, deben encontrar el equilibrio retributivo sin diferencias injustificadas. Cuidado con los agentes de los jugadores que suelen implantar las excepciones para sus representados…

+ Esta bien que los padres animen, ayuden y sean socios del Club. Pero ni pinchan ni cortan en ninguna política deportiva ni económica del equipo.

+ El director deportivo debe funcionar con independencia de presiones externas, incluidas las de los directivos.



Pero, aunque escribiéramos la biblia de consejos prácticos, todo sería papel mojado si no cumplimos con el ejemplo los que dirigen el “cotarro”.

Salamanca, 28 de julio de 2018.