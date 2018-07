Air Force Sánchez

Sin duda, el uso del avión presidencial por parte de Pedro Sánchez para asistir a un concierto en la Comunidad Valenciana ha sido un hecho que lleva aparejada la pregunta de ¿Dónde está la defensa de los bienes públicos?

Y es que, el doble viaje de un avión Falcón del Ejército del Aire, que dejó al presidente en Castellón y regresó a su base de Torrejón para volver al día siguiente a recoger al presidente nuevamente a Castellón, habría costado en torno a 20.000 euros a las arcas públicas.

Cierto es que el presidente del Gobierno buscó revestir el viernes de cierta agenda oficial el viaje, pero ésta fue tan escasa y de tan poca monta (una reunión breve con el presidente valenciano Ximo Puig, que duró menos que el vuelo realizado Madrid-Castellón) que la conclusión que se puede sacar principalmente es que el uso del avión presidencial fue para poder asistir al mencionado concierto, que tuvo una mayor duración temporal que la supuesta agenda oficial del presidente en dicho viaje.

Por otro lado, Pedro Sánchez se ha escudado en que “motivos de seguridad” le llevaron a usar el avión presidencial, pero parece una excusa un tanto endeble, pues podría haber usado medios mucho más baratos como el coche oficial.

Asimismo, cabe preguntarse si no es un tanto incoherente alegar motivos de seguridad para viajar en un avión de uso exclusivo presidencial, y a la vez emplearlo para asistir a un concierto del Festival Internacional de Benicassim (FIB), al que acuden miles de personas, donde la seguridad se pondría más en aprietos que en un coche oficial o en un AVE.

Del mismo modo, pese a que la asistencia a dicho concierto no formaba parte de la agenda oficial, la portavoz del Gobierno, Carmen Calvo, intentó defender el uso del avión presidencial para acudir al FIB justificándolo como un apoyo a la cultura. Sin embargo, desde Benicassim su alcaldesa, Susana Marqués, trasladó su malestar al Gobierno por no haber comunicado al ayuntamiento de dicha localidad la presencia del presidente en el municipio, no habiendo podido recibirle como procedería institucionalmente.

Por otra parte, cabe señalar que el uso del avión oficial en España para usos privados no es algo exclusivo de Pedro Sánchez, pues en su día Aznar ya utilizó el helicóptero y el avión oficiales para trasladarse a mítines en las campañas electorales del PP, y otro tanto se puede decir de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra, Federico Trillo o Mariano Rajoy, que lo usaron para cuestiones personales también.

En todo caso, que otros presidentes y ministros utilizasen para usos privados aviones oficiales no debe de ser excusa ninguna, pues este hecho supone un uso fraudulento de los medios públicos (en este caso de los aviones del Ejército), pues conviene recordar que esos viajes los pagamos entre todos los españoles.