Salamanca se ‘moja’ por la esclerosis múltiple este domingo

El parque de La Alamedilla acogerá actividades acuáticas, zumba, globoflexia, sorteos y mercahndaising desde las 11.30 hasta las 14.30 horas

La Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM) ha presentado este jueves los actos organizados con motivo de la celebración de la sexta edición de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’. Esta nueva acción de sensibilización social y de solidaridad con los personas enfermas tendrá lugar el próximo domingo, 29 de julio, en el parque de La Alamedilla con actividades acuáticas, zumba, globoflexia, sorteos y mercahndaising desde las 11.30 hasta las 14.30 horas.

El objetivo de esta campaña nacional, según ha explicado Leticia Pedraz Rodríguez (directora de ASDEM), es “sensibilizar a todos los ciudadanos sobre esta enfermedad y la captación de recursos para mejorar la calidad de atención a las personas afectadas y apoyar la investigación de la esclerosis múltiple en nuestro país”.

Este año, la campaña ‘Mójate por la Esclerosis’ se celebrará en el parque de La Alamedilla, un lugar que “que nos facilita trabajar con el agua, que es el hilo conductor de esta iniciativa”, ha asegurado Leticia Pedraz. El acto inaugural está programado para las 12.00 horas, aunque de las 11.30 horas se desarrollarán las actividades previstas, entre ellas, globoflexia, hinchable deslizante de agua, simulación de los síntomas de la EM ‘EMpatiza’, animación speaker durante toda la mañana y venta de productos de merchandising con diseño exclusivo para la campaña de Katuki Saguyaki.

Además, se instalaran stands informativos sobre la Esclerosis Múltiple, la Esclerosis Lateral Amiotrófica, sobre ASDEM, posibilidades de voluntariado, etc... y de 12.00 a 13.00 horas habrá una master class de zumba, mientras que de 13.00 a 14.00 horas se podrá disfrutar de una fiesta de la espuma, para posteriormente realizar sorteos y finalizar las actividades con una suelta de farolillos, a las 14.30 horas.

47.000 afectados en España

Según los datos aportados por la asociación salmantina, actualmente son 47.000 las personas que tienen esclerosis múltiple en España, aunque no existen datos concretos de Salamanca. “En Salamanca y en Castilla y León no existe una base de datos para saber el número de personas diagnosticadas. Nosotros contamos con 200 socios, pero no todos sufren esclerosis múltiple”, ha indicado Leticia Pedraz, quien ha añadido que entre las reivindicaciones del colectivo se encuentran “el reconocimiento del 33% de grado de discapacidad de los enfermos, así como el acceso a nuevos tratamientos que minimicen los brotes y más servicios de apoyo”.

