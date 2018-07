Afectados por hepatitis pedirán este sábado medidas de prevención

Sábado, 28 de julio de 2018

La Plataforma de Afectados por hepatitis C Salamanca organizará este sábado una serie de actos, con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad. Así, de 11.30 a 14.00 horas habrá una mesa informativa en la Plaza Mayor, se repartirán de lazos y octavillas informativas sobre las hepatitis víricas y por la noche se iluminará la Fuente de la Puerta Zamora en color rojo.

“Nuestro objetivo es aprovechar la oportunidad que nos ofrece este día para sensibilizar a los salmantinos sobre las hepatitis víricas producidas por los virus (A, B, C, D, E) y llamar la atención de los profesionales de la salud en todo el mundo para que se fortalezcan las medidas de prevención y control de una enfermedad que tiene consecuencias graves para la salud de la población y que ocasiona 1,34 millones de muertes anuales, superando incluso al VIH/SIDA”, explican los promotores.

En este sentido, añaden que “la pandemia de hepatitis vírica supone una pesada carga para las comunidades y para sus sistemas de salud, por eso, en el Día Mundial contra la Hepatitis queremos destacar la importancia que adquieren, avanzar en la consecución de las estrategias mundiales propuestas por la OMS para eliminar las hepatitis víricas en 2030, tres palabras claves: ”.

Finalmente, afirman que “poner fin a la amenaza que representa esta pandemia es factible utilizando las herramientas y métodos disponibles en la actualidad encaminados a interrumpir la cadena de transmisión de la infección. Es fundamental la extensión de las programas de prevención, ejercer el control de las infecciones en la atención sanitaria y en los procedimientos quirúrgicos, facilitar el acceso seguro a los alimentos y al agua (hepatitis A y E), garantizar el acceso universal a las vacunas (hepatitis A, B y E), mejorar la seguridad de la sangre realizando un cribando de las donaciones (hepatitis B y C), normalizar los cribados selectivos para localizar los casos silentes (hepatitis B y C), garantizar el acceso universal a tratamientos (hepatitis B, C, E), desarrollar actuaciones que minimicen los daños para los consumidores de drogas inyectables (hepatitis B y C), promover prácticas sexuales más seguras (hepatitis B)”.

En la actualidad existen tratamientos que permiten a los pacientes tener una buena calidad de vida (hepatitis B) y tratamientos que curan la enfermedad (hepatitis C), el problema es que la mayoría de personas, sobre todo las que viven en países con bajos recursos, no tienen acceso ni a la realización de pruebas de detección, ni a vacunas y mucho menos a tratamientos, dado el elevado coste que imponen las farmacéuticas a los medicamentos.