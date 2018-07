Abonos contaminados

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El pasado sábado Pablo Casado salió victorioso, como se preveía, del congreso extraordinario celebrado por el PP para elegir a su líder. Estaba cantado que, en la segunda vuelta, los compromisarios que aportaba la candidatura de Dolores de Cospedal iban a sacar el hacha de guerra y decapitar todas las aspiraciones que tenía Sáenz de Santamaría para ser presidente del PP, como así fue. El enfrentamiento entre Cospedal y Santamaría se escenificó más que nunca, por lo que la división fratricida entre estos dos grupos ha quedado escrita con letras de oro en el pergamino del PP; un lastre que, estoy seguro, traerá consecuencias no demasiado gratas en la formación política conservadora y que certifica que su viaje “al centro”, que dura ya varios años, no sólo queda interrumpido, sino que le han dado la vuelta y, pisando fuerte el acelerador, van a llegar más pronto de lo esperado hacia la extrema derecha, donde, al parecer, se sienten más a gusto sus miembros, aunque no creo que sus militantes ni, por supuesto, su amplia base electoral.

Para ahondar más en este retorno hacia posiciones extremas, Pablo Casado ha conseguido que Aznar regrese a la sede de Génova, precisamente cuando más arrinconado estaba su dialecto ideológico dentro de la formación. Es más, recordar a Aznar es volver a la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva, al desastre del Prestige, al calificativo de ETA como “Movimiento Vasco de Liberación Nacional” en un momento en que la banda terrorista no había abandonado aún la lucha armada, al del ensalzamiento de líderes políticos y presidentes latinoamericanos que actualmente están en prisión por haber cometido delitos relacionados con la corrupción política en sus países, o a la pomposa boda de su hija en El Escorial donde muchos de sus invitados han sido también “escoria” de la corrupción y están, bien procesados o bien condenados cumpliendo sus penas en prisión. Recordemos que 12 de los 14 ministros de Aznar, en 2002, están imputados por corrupción. Este es el envenenado aval que deja Aznar a su discípulo político Pablo Casado.

Y, para redondear el esperpento en todo este proceso, llegó la hora de que Pablo Casado eligiera a su Ejecutiva, en Barcelona. Era lógico que la candidata vencida, Sáenz de Santamaría, reclamara puestos decisivos en la Ejecutiva, puesto que su candidatura fue apoyada por el 43 % de los compromisarios. Pues bien, no sólo no ha tenido en cuenta estos apoyos Pablo Casado, sino que ha apartado a casi todos los miembros afines a la ex vicepresidente del gobierno, provocando que Sáenz de Santamaría no haya acudido a la reunión de constitución de la nueva Ejecutiva, rompiendo todos los puentes de convergencia en el PP entre los afines de Casado y los de Santamaría. La nueva Ejecutiva tampoco parece ser muy paritaria, puesto que de 51 miembros, 35 son hombres y 16 mujeres.

El nuevo presidente del PP ya está inmerso en un presunto caso de corrupción por los misterios que rodean la obtención de su famoso Máster universitario. Según las investigaciones del caso, parece que este ciudadano tuvo, presuntamente, tratos de favor en relación al resto de los estudiantes, a los que se exigía ir a clase para obtener la máxima calificación. En cambio, según estas mismas fuentes, Casado obtuvo las calificaciones requeridas sin haber acudido a las clases. Además, la jueza que lleva el caso y que lo elevará al Tribunal Supremo, -al ser Pablo Casado un miembro aforado-, ha exigido que se entreguen los trabajos que éste debió presentar para aprobar cuatro asignaturas del Master, pero estos trabajos no aparecen. Por otro lado, la Comunidad de Madrid financió con sustanciosas cantidades económicas al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, mientras Casado y Cifuentes realizaban ese Master en esa universidad.

Sólo ha transcurrido una semana desde la elección de Casado como presidente del PP y una cascada de presuntas irregularidades inunda su figura. En cambio, a diferencia de algunos de sus predecesores correligionarios que están implicados en presuntos casos de corrupción política en la Comunidad de Madrid: Granados, Ignacio González o Cristina Cifuentes –por citar sólo algunos- y que han cometido sus hechos presuntamente corruptos cuando han estado en el poder, Casado los ha cometido, presuntamente, mientras se estaba formando para ser el futuro líder del PP, mientras estaba recibiendo la instrucción necesaria en conocimientos, principios y valores que un servidor público tiene que poseer para gestionar los intereses generales adecuadamente, para cumplir y hacer cumplir, en definitiva, los principios y valores de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Dicho en Román Paladino. De igual manera que los consumidores exigimos que los alimentos que adquirimos en el mercado se hayan elaborado siguiendo las normas sanitarias y de higiene respectivas y no con productos o abonos contaminados, también exigimos que quién dirija los destinos sociales y políticos de una comunidad, haya tenido una educación en valores adecuada y precisa, respetando siempre los derechos humanos de todos y los ideales de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y pluralidad.