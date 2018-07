El Ayuntamiento revisará el acceso al vaso pequeño de la piscina tras resbalarse una persona

Jueves, 26 de julio de 2018

Operarios municipales revisarán las baldosas de acceso al vaso pequeño de la piscina después de que días atrás una persona sufriera una caída tras resbalarse y tuviera que ser atendida en el centro médico. El suceso tuvo lugar el martes sobre las 20.00 horas cuando una mujer procedía a adentrarse a la piscina con su hijo de tres años, “me resbalé y me di un fuerte golpe con la cabeza en el bordillo..., para haberme matado, me mareé y me hice una brecha”.

Inmediatamente fue atendida por los socorristas, enfermeras y médicos que en ese momento estaban en las piscinas. A continuación fue atendida en el centro de salud, pasando a observación durante 48 horas en su domicilio por un golpe craneoencefálico con posibles efectos secundarios”.

La persona herida, que quiere mantener el anonimato, asegura que “han sido ya muchas madres las que se han quejado del suelo que resbala, con varias caídas y la de este martes ya fue la gota que colma el vaso”, pues recuerda que “menos mal que la cabeza del niño quedó entre las piernas de una mujer, sino no sé qué habría pasado”.

Tras estas declaraciones, este periódico se ha puesto en contacto con la persona responsable de las piscinas y ha señalado que la caída del “martes fue algo puntual”, descartando que fuera un hecho frecuente. Por su parte, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, también negó que se hubieran producido quejas, no obstante se comprometió a revisar el estado del piso.