Las nuevas gripes del 18

Hace un siglo la prensa española estaba hablando de una epidemia de gripe que en realidad era pandemia, pero como la prensa de los países inmersos en la Primera Guerra Mundial difícilmente podía contar a sus lectores que, además de muertos en el frente de batalla, se estaban multiplicando enfermos y fallecidos por gripe en retaguardia, pues “gripe española” se quedó la pandemia de gripe de 1918. Como si de estas tierras hubiera partido el virus, al alba y con viento de levante. España otra cosa no, pero recurso fácil para soportar cargas y sambenitos lo es sin duda. Con la resignación, el entusiasmo o incluso el ensañamiento de no pocos españoles.

Otra prensa, la de estas semanas, la de este tiempo en que muchas noticias saltan al estrellato sin filtro ni contraste, va dando cuenta de algunas otras “gripes del 18” que, sin ahondar demasiado en sus trasfondos, merecen una reflexión. Los titulares rara vez ayudan si de presentar una novedad científica o de educar, alertar o tranquilizar sanitariamente a la población de trata. Y la letra pequeña del cuerpo de la noticia o no se entiende, o confunde conceptos, o directamente está redactada en sintonía con el titular sin ningún propósito de enmendarle la plana.

Pienso ahora en temas de ocasional aparición y de persistente importancia como el uso excesivo de antibióticos en nuestras consultas médicas o, en mayor medida aún, como profilaxis en la ganadería, los movimientos escépticos u hostiles ante la vacunación infantil y las repercusiones que llegan en forma de enfermedades, la moda de beber leche cruda sin hervir y algunas otras tonterías por el estilo de quienes viven la alimentación o el supuesto cuidado del cuerpo como quien vive mal la religión. Por no mencionar a determinado fármaco antihipertensivo asociado a la palabra “cáncer”.

Me quedo brevemente con dos noticias que me enviaron esta semana. Primero, la revisión a la que, al parecer, la Real Academia Española está sometiendo a la definición de “homeopatía” que aparece en su diccionario. Segundo, y mucho más importante, la muerte en Gerona de una joven que estaba usando este “sistema curativo”, así se define por el momento, para tratar un cáncer de mama. La desesperación de un enfermo, de por sí vulnerable, aprovechada por alguien, médico o no titulado, que se lucra a partir del dolor ajeno. No es un caso tan extraño el de Gerona si consideramos que la “terapia alternativa” te suena bien cuando una “terapia convencional” no termina de convencerte con resultados. En otros contextos, el tirón lo proporciona la palabra “natural”, que tiene mejor prensa que “medicamento”.

Renunciando a vacunas eficaces, creando resistencias a antibióticos, comiendo mal o apostando por terapias no contrastadas, las nuevas gripes del 18 no se andarán con contemplaciones. Esta vez no bastará con imputárselas a España. Algo tendremos que hacer cada uno de nosotros.