Los trabajadores de Castilla y León reciben 246 euros menos de salario que hace un año  

Sábado, 28 de julio de 2018

El salario en la Comunidad vuelve a bajar y se sitúa en 20.382 euros, lejos de la media nacional

El salario que perciben los trabajadores en Castilla y León ha bajado el último año en 246 euros, situándose en los 20.381,69 euros, lejos de la media nacional de 22.806,95 euros -un 0,1% más que en 2016-, de los 27.221 euros que percibe un trabajador de Madrid o de los 26.479 euros del País Vasco.

Por lo que se refire al coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 30.744,75 euros en 2017, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL), que completan los obtenidos a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Este coste representó un incremento del 0,1% respecto al año anterior.

Los costes salariales representaron el 74,2% del coste laboral. Respecto a los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron la partida más importante (con 7.115,88 euros por trabajador, un 23,2% del coste laboral). Los sueldos y salarios más las cotizaciones constituyeron, de forma conjunta, el 97,3% del coste bruto. Además de los salarios y cotizaciones, 299,14 euros anuales por trabajador, se destinaron a beneficios sociales (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 237,07 a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo, selección de personal...), 195,87 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 89,84 a formación profesional.

Coste por actividad

La industria, con un coste total neto por trabajador de 36.919,68 euros, fue el sector con mayor coste laboral por trabajador en 2017. También registró el aumento más elevado respecto al año anterior (0,5%). En este sector destacó tanto el crecimiento del coste salarial (0,5%), como el del no salarial (0,3%). La construcción experimentó un descenso del coste neto del 0,6% respecto al año anterior. Esto se debió a la bajada del 0,7% de los costes salariales y a la reducción del 0,3% del coste no salarial. El sector servicios presentó los menores costes laborales. Respecto al año anterior, su coste neto aumentó un 0,2%, con incrementos del 0,1% en el coste salarial y del 0,2% en el no salarial.

Los costes laborales más elevados se dieron en Madrid (36.136,41 euros), País Vasco (35.551,24) y Navarra (32.973,63). Por el contrario, los más bajos se observaron en Extremadura (24.745,53 euros), Canarias (25.987,16) y Región de Murcia (27.108,94).