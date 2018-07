Los equipos y sus planificaciones...

Los equipos se forman y se deshacen con personas que deciden y otras que ofrecen sus cualidades futbolísticas, van y vienen

Prácticamente, los Clubes ya tienen planificadas sus plantillas al 95%. La Liga comenzará en Agosto, los equipos ya comenzaron sus entrenamientos a la espera de que se incorporen aquellos jugadores que acudieron al “Mundial Rusia 2018” y que sus sobreesfuerzos les permitan unas vacaciones necesarias para no decaer, después, en el rendimiento de toda una temporada que se hará larga, sin duda.

Por supuesto, ese 5% que resta suele llenar muchas líneas de periódicos y ocupados muchos minutos de radio y televisión. Suelen aparecer esos brillantes fichajes millonarios de última hora que tanto apetecen a unos y a otros. Dicho sea de paso, los dineros del fútbol siguen siendo excesivos pero los Clubes no se ponen límites sabiendo que en los distintos países también fichan y fichan en cantidades elevadas, unas veces por los mayores ingresos televisivos y otras porque la fiscalidad les favorece, como ha sido el caso específico de Cristiano Ronaldo, aunque hay muchas cuestiones ocultas que no se conocen en este fichaje incidental de la Juventus al Real Madrid, al fin y al cabo con un desembolso del equipo italiano de 117 millones de euros (100 millones para Real Madrid; más otros 5 millones por formación para los madridistas; y 12 millones de comisiones para el agente portugués Mendes).

Ha sido una gran sorpresa. Ya no están jugando en España los dos mejores futbolistas del mundo. Cristiano Ronaldo acordó con el Real Madrid su marca (sibilinamente por ambas partes) y seguimos sin entender muy bien el fondo de la cuestión. A mí personalmente me ha molestado este suceso pero no quiero ir contra nadie, ni contra Florentino Pérez ni contra Ronaldo, y de paso me agrada valorar lo que este futbolista consiguió con los madridistas.

Pero sigo noqueado como los viejos boxeadores porque no comprendo muy bien el fondo de la cuestión. Como tampoco he entendido la “limpia” exagerada de los equipos locales Unionistas y Salmantino, tanto con entrenadores como con jugadores. Es verdad que no tengo información sistemática de primera mano pero, sinceramente, me pongo sentimental por esos hombres que lo dieron todo para subir al equipo y ahora no han tenido reconocimiento: “A la calle”… Es difícil digerir estos comportamientos…

Curiosamente, los equipos se forman y se deshacen con personas. Personas que deciden y otras que ofrecen sus cualidades futbolísticas. Van y vienen. Planifican tiempos y cualidades diversas. Lo peor de todo esto es que, muchas veces, se quiere partir de cero cuando se echa a un entrenador y el nuevo equipo tiene numerosos orígenes, son fichados por medio de vídeos en las categorías inferiores o por afinidad con agentes y comisionistas.

Siempre me ha parecido que cuando se ficha a gente de fuera se valoran mucho todas las cualidades y virtudes; mientras que a los de casa solo se le valoran los defectos. Pongamos por caso a Cristiano, he leído a muchos periodistas y aficionados que son partidarios de fichar a “jugadores espejo” del que se ha ido y piensan que el Real Madrid debe hacer un equipo de las mismas características.

Cuando la realidad es que Cristiano ya no está en Madrid, se debe fichar a buenos jugadores coordinando las buenas condiciones de los nuevos jugadores, por supuesto los futbolistas que forman la plantilla deben comprometerse en los nuevos objetivos, ayudándose entre ellos y no queriendo rememorar viejas ilusiones.