Sonrisas en ‘Siro Gay’

Martes, 17 de abril de 2018

El comercio salmantino tuvo en ‘Almacenes Siro Gay’ –años 40- un referente a lo largo de décadas. Con varias tiendas en el centro de la capital, en Prior, Plaza Mayor o Toro, sus tiendas fueron de las más concurridas de la ciudad. En el ágora se situaba al lado del Multiplaza y “Pañerías Jesús Rodríguez”, cerca del Pasaje.

En sus escaparates y estanterías se vendía lo que rezaba en su día la publicidad: Géneros de punto, paquetería-mercería, camisería, perfumería y confección.

La fotografía la pone en valor Isabel González Carreño para el colectivo ‘Fotos antiguas de Salamanca’. A propósito de Almacenes 'Siro Gay' entre otras empresas del comercio salmantino, Jotamar, en febrero de 2014, publica el siguiente artículo en SALAMANCArtv AL DÍA, bajo el título de ‘EN MI PLAZA’

Y en la de todos los salmantinos, la más hermosa de todas las plazas y una joya singular, lugar de encuentros o espacio para perder el tiempo. En ocasiones, paseando por ella me da por recordar cómo era y lo mucho que ha cambiado; esta mañana fría he llegado a ella por el arco de Prior y me ha dado por caminar entre las arcadas de la fachada de Petrineros.

Algunas cosas recuerdo y conocí, otras me las contaron y de otros comercios he sabido por escritos antiguos, en boca de mi padre o por las largas pláticas de mi buen amigo Natalio, el viejo y entrañable cascarrabias. Veamos a vuela pluma desde el arco de San Martín hasta la entrada del Pasaje. Existió allí una zapatería de un tal Pixot, en lo que poco antes fue mercería, medias y calcetines de Primitivo Muñoz, con una parte del local como administración de loterías; más tarde todo el local para las máquinas de coser Singer, posteriormente la sombrerería de Cura Argüeso, de nuevo Primitivo Muñoz y en la actualidad los establecimientos de Cortefiel. Pasado el arco de Prior, se asentó la Pañería de Angoso y después Moga, en lo que actualmente es pequeño café.

Enseguida nos tropezamos que lo que se ha conocido como Casa de Postas, donde paraban las calesas y coches de alquiler de mulas, hasta que se establecieron las primeras diligencias. Tuvo también aposento una estación de telégrafos. En esa zona, a finales del siglo XIX estuvieron los almacenes de Isidro Brieva, aunque conocidos como Alcántara; de 1906 a 1914 se instala Siro Gay, que se traslada en ese año junto al Pasaje de la Caja de Ahorros. En este lugar se produce en 1925 un incendio y parte de estos locales pasan a propiedad municipal, instalándose allí la Guardia Urbana antes de su traslado a la cuesta de Sancti Spiritus, en el edificio que durante muchos años fue cárcel provincial.

Luego se establece allí Jesús Rodríguez López con sus grandes almacenes. Y en una sucesión de cambios, de traslados que es difícil precisar, de idas y venidas: la librería de Calón que acabó en la calle del Prior; la sociedad de recreo La Peña. La perfumería de Emilia Antonio en 1954; el doctor Piñuela, Paradinas, la casa de cambios de Rodríguez Vega, la sombrerería de Inestal, la sastrería del célebre ‘Sastrín’, la sombrerería Pozueta, el café Regio… Como pasa el tiempo. -