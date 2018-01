En la Plaza

Miércoles, 31 de enero de 2018

En la ciudad las plazas son lugares naturales de encuentros para ciudadanos, de todo carácter: espontáneos u organizados, y lo que es realmente importante, donde todos tenemos la posibilidad de juntarnos sin distinciones de posición social, ideologías políticas o religiosas, son su esencia, la verdadera y real, sin ellas la ciudad no existiría. Cada plaza con sus características singulares tiene un rol a cumplir, siendo símbolo y referencia de “su” ámbito urbano. Las plazas son espacios de la cotidianeidad. Su ubicación en la trama urbana trasluce una concepción de la ciudad. Estudiándolas, estudiamos la ciudad. "La plaza es como la identidad de la ciudad."

Por la plaza, ámbito de encuentros, pasan itinerarios que recorren la ciudad y para comprenderla, hay que recorrerlos, porque no se puede entender nada sino se ve la vida circulando.

Las ciudades se hacen también con memorias y olvidos, con amor y desamor, con algunos momentos que no queremos arrojar a la papelera del olvido y con otros instantes que deseamos borrar por completo de la pizarra de nuestro espíritu.

Escribimos infatigablemente, soñando lo suficiente para penetrar la realidad.

Alzamos diques contra lo crepuscular, rindiendo culto al sol y algo aún más esplendoroso, luchamos para ser...

Pronto nos pondremos a conversar. no encima de las ruinas, sino de los recuerdos, porque ellos son ingrávidos y las piedras están llenas de entrañas, llenas de aire, y son como ramas de agua.

Mientras cae la lluvia, y acariciamos los sueños, mientras la niebla o el sol ciega nuestra miradas y pensamos la ciudad en un pensamiento de de adopción y de pertenencia.

Pensarte, ciudad

de los encuentros, reencuentros

de historias que son mariposas de sueños,

mientras tus muros y ventanas realzan el color de tu cielo,

mientras las horas del reloj se cansan y gimen,

en un carnaval de gloriosas hojas y flores.

Entonces, ciudad, vuelvo y te pienso, -quizá nunca me he ido de ti-

mientras el ruido de la taza de café sobre el mármol seduce los pensamientos y me encuentro con los recuerdos.