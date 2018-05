Pablo Cortés: “Sabemos que hay que marcar, pero sabemos que no nos tenemos que volver locos”

Viernes, 25 de mayo de 2018

El técnico del CF Salmantino UDS afronta con optimismo el partido de vuelta ante el Poblense, donde llegan tras el 2-2 del Helmántico

Pablo Cortés comparecía esta mañana ante los medios de comunicación en la previa del partido vital del domingo en el que el CF Salmantino UDS busca pasar la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda B ante el Poblense, aunque tras el 2-2 de la ida, el equipo charro necesita “victoria o empatar a más de dos goles”. Sin embargo, el entrenador cree que “es un partido de noventa minutos y se puede alargar. Sabemos que no tenemos que volvernos locos, que hay que marcar. Para ello lo importante es controlar el tempo del partido, un poco lo que se vio en la ida, con minutos de tanteo, momentos de ataque y habrá momentos en los que nos toque defender”.

Su rival es un rival que “intenta ser dominador, pero aquí vimos que lo fuímos nosotros y es lo que vamos a intentar, porque tenemos esa capacidad. Aquí sus dos goles llegaron a balón parado y no tuvieron más ocasiones, apenas una internada por la derecha y un balón que le bota a Rodri. Hemos demostrado durante la Liga que podemos ser dominadores. Somos el Salmantino y sabemos de la capacidad de nuestros futbolistas. En el Helmántico el segundo gol, por la cercanía del descanso, fue un golpe duro, pero en el descanso nos dimos cuentas que no podíamos tirar la eliminatoria y con la afición que nos llevó en volandas pudimos abrir la eliminatoria”, añadió, a la vez que consideró que, aunque haya alguna variación, más motivada por los nombres que por el sistema, “la línea del otro día fue muy buena. Supimos contrarrestar su centro del campo, no creo que varíe mucho”, añadió

Por último, confirmó las bajas de Martín Galván, por lesión, y de Caramelo por sanción, y desveló que Miguel Ángel había tenido que realizar trabajo de readaptación, por lo que le agradeció el esfuerzo que lleva realizando estas semanas.