La oposición no apoyará la moción de Cs para abrir una Comisión de Investigación sobre la UD Santa Marta

Viernes, 25 de mayo de 2018

Miembros de IU-Los Verdes, Somos Santa Marta y los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Santa Marta

Los grupos municipales Izquierda Unida-Los Verdes, Somos Santa Marta y los concejales no adscritos han explicado hoy su postura sobre la moción que el portavoz de Ciudadanos, Jesús Martín, presentará en el pleno del próximo lunes para solicitar la apertura de una Comisión de Investigación informativa sobre los acuerdos, subvenciones y financiación de gastos de la Unión Deportiva Santa Marta.

Los concejales de estos tres grupos de la oposición han asegurado que no respaldarán la moción de Ciudadanos y han criticado la moción de Jesús Martín (Cs), quien desde el año 2015 es el delegado del equipo de Gobierno para representar al Ayuntamiento en la UD Santa Marta. “En este tiempo nunca ha dado información sobre el club y siempre se ha mostrado de acuerdo con la gestión y con la financiación”, han asegurado los concejales no adscritos. “Queremos transparencia, pero Jesús Martín ha sido el primero en no hacerlo”, han añadido.

Por parte de Izquierda Unida-Los Verdes, también han denunciado la “incapacidad de diálogo tanto del edil de Ciudadanos como de la concejala de Deportes que nunca nos han informado de ningún problema en la UD Santa Marta; la información en tres años ha sido cero”, ha explicado Jesús Santos. Al mismo tiempo se muestran sorprendidos porque resulta “incongruente” que “quien ha estado mudo se descuelgue con una moción que pone en tela de juicio aquello de lo que él ha sido responsable en los últimos años”, ha señalado María Asunción Barandiarán .

Andrés Vicente, portavoz de Somos Santa Marta ha explicado que “estamos valorando la solicitud de una comisión de investigación en la que estén presentes el alcalde, la concejala de Deportes, el representante de Ciudadanos y otros actores, como pueden ser la UD Santa Marta o el interventor del Ayuntamiento”. Por último, volvió a insistir en que no se entiende que se pidan ahora explicaciones sobre esta partida de 75.000 euros de apoyo a la UD Santa Marta “cuando fue aprobada por el equipo de Gobierno y por Ciudadanos”.