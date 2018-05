El PP pide “coherencia” y urge al Gobierno local para adecentar las zonas verdes antes de que se denuncia públicamente su situación

Jueves, 24 de mayo de 2018

PEÑARANDA | Los populares afirman que “queda claro que en el gobierno prima la incoherencia y una mala organización a la hora de actuar y aquello que en su día denunciaban ahora no se tiene en cuenta, parece que no es importante”

El Grupo Municipal del Partido Popular en Peñaranda ha denunciado este jueves la situación que presentan algunas de las zonas verdes más importantes de la ciudad, señalando como “entra el mes de junio aún no se ha actuado en zonas emblemáticas como el Parque del Inestal, de tal forma que es imposible el acceso debido a la gran vegetación; parece que después del lavado de cara con vistas al lunes de agua ha quedado en el olvido”.

La altura de las hierbas, explican en un comunicado, “impiden el acceso por no saber por dónde pisas, el camino central del Parque, adosado de piedra , va cubriéndose de vegetación ofreciendo una imagen de total abandono, las papeleras rebosan de basuras, a la entrada del Parque nos recibe un montón de ramas secas y residuos que van depositándose en un lugar que no es el adecuado, esta situación contrasta con el cartel de la entrada donde se lee “Cuida el Parque” .

Esta situación, afirman, “invita a hacer una reflexión, ¿cómo puede pedirse al ciudadano que se cuide el Parque, si los encargados de hacerlo y ofrecer zonas limpias y accesibles no lo hacen?” añadiendo que, a la vista de la situación, “queda claro que en el equipo de gobierno prima la incoherencia y una mala organización a la hora de actuar y aquello que en su día denunciaban ahora no se tiene en cuenta, parece que no es importante. No puede justificarse esta falta de actuación amparándose en falta de personal o demasiadas lluvias, se sabe que en determinadas épocas del año hay que actuar para evitar estas situaciones y permitir que el ciudadano pueda disfrutar de este Parque o de los muchos repartidos en nuestra ciudad y no esperar a que estas situaciones se denuncien”.

Los populares destacan que su malestar “no sólo se refiere al Parque del Inestal, sino que esta situación se mantiene en otras zonas más céntricas como los parterres de la Plaza aún con la flor de invierno en el mejor de los casos, o llenas de hierbajos; el abandono total de la zona del pipi-can denunciado en las redes sociales por los ciudadanos o los setos secos de los jardines en los que predominan palos dando un aspecto de dejadez” .

Por todo ello, desde el PP piden “coherencia” al equipo de gobierno socialista y que “proceda a adecentar estas zonas verdes sin esperar a que el ciudadano o nuestro Grupo lo denuncie”.