Caramelo no podrá jugar en Mallorca pero el Comité levanta la sanción al portero del Poblense

Miércoles, 23 de mayo de 2018

El Salmantino UDS había solicitado anular la segunda amarilla, pero el comité castiga al jugador charro y quita la tarjeta al meta balear

Finalmente, el comité de apelación ha decidido no retirar una de las dos tarjetas amarillas a Caramelo, que el pasado domingo era expulsado en el partido de ida de los play-off de ascenso a Segunda División B. El CF Salmantino UDS había solicitado que se le retirara la segunda amarilla, al entender que los motivos que esgrimía el colegiado no correspondían a los que el reglameto requiere para sancionar a un futbolista, pero finalmente el comité no lo ha visto así y el extremo salmantino no podrá jugar en tierras mallorquinas.

El que sí estará en el partido es el guardameta titular del Poblense, que era expulsado al derribar a Martín Galván en el penalti que supuso el 1-2.