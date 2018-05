Vicente del Bosque: “Los jugadores que van al Mundial son los mejores”

Miércoles, 23 de mayo de 2018

El técnico charro cree que las perspectivas con España en el Mundial “son muy buenas”, en la presentación del XVI Campus que lleva su nombre

Vicente del Bosque presentaba hace unos instantes la 16 edición del campus que lleva su nombre y que se celebrará este próximo mes de julio. Como en és el habitual, atendió a los medios con gran elegancia y cariño a las preguntas sobre la actualidad futbolística nacional y no podía pasar por alto la convocatoria de Lopetegui para el Mundial de Rusia. El ex seleccionador salmantino señaló que “las perspectivas son muy buenas. Hay que tener confianza pero también ser moderados”. No quiso entrar a valorar la convocatoria sino que apoyó a Lopetegue señalando que “cuando hay veintitrés siempre hay alguien que lo merece y se queda fuera pero si algo ha demostrado el seleccionador durante estos dos años es que ha habido una continuidad y lo ha hecho perfecto. Los que van y los que lleva son los mejores”.

También habló de la final de Champions, donde ve “muy favorito” al Real Madrid, pues como equipo y como plantilla hay muy pocas en Europa.

Y también, a preguntas de los periodistas tuvo recuerdos para Iniesta. “Es bueno que las entidades que despidan un jugador lo hagan de esta forma, como también el Atlético con Torres y como seguro que también le hacen a Xabi Prieto”. “Iniesta es un ejemplo en todos los ámbitos, dentro y fuera del terreno de juego”, sentenció.