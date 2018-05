Restaurante El Retiro ofrece un menú especial para cada día de Corpus

Martes, 22 de mayo de 2018

Estar de fiesta y no tener tiempo para hacer comidas no es excusa para no comer bien, por eso el Restaurante el Retiro de Vitigudino ha preparado una variedad de menús para los días de Corpus.

El miércoles por la noche se ofrece el primero de estos menús especiales al precio de 20 euros por comensal, y le seguirán el viernes, sábado y domingo de Corpus, estos con un precio de 17 euros, donde se podrá elegir entre dos opciones de primero, de segundo y de postre.

Todos los menús incluyen pan, agua, café, vino de la casa, 1/3 de cerveza y chupito de licor. Los interesados en acudir cualquiera de esos días pueden reservar llamando al 923 162 611 – 678 777 771.