“Mi chalet” 

Martes, 22 de mayo de 2018

Siempre soñé desde niño con vivir en un chalet, cerca de un río, en mi caso el Tormes, donde hubiera huerto para poder sembrar mis tomates, mis lechugas, calabacines, cebollas, puerros, judías verdes, patatas, zanahorias, guisantes, berenjenas, etc. etc.

Y ese sueño lo logré cuando tenía 40 años, donde hemos vivido y disfrutado con nuestros hijos con intimidad, con nuestro perro Argos y donde construí una bodega como si fuera una calle de mi pueblo La Alberca, pero en Villamayor a 2km de Salamanca.

¿Ha que viene todo esto?, no es por presumir de que tengo un hermoso chalet ganado con mi esfuerzo honradamente, con 320m* de superficie y una parcela superior a los 1.000m* y solo con mi sueldo.

Pues todo esto viene porque una pareja llamada Pablo Iglesias e Irene Montero, se han endeudado para 30 años comprando un chalet en Galapagar a 40 km de Madrid, que no será suyo, sino del banco hasta que no lo hayan pagado.

Y yo me pregunto, ¿por qué yo puedo tener un chalet solo con mi esfuerzo y ellos que son dos y con la ayuda de su familia no pueden tenerlo?, cual es la razón, porque yo soy miembro electo del Consejo (CCM) de PODEMOS en Salamanca y si puedo tenerlo.

En los primeros años en PODEMOS yo era su Portavoz en Salamanca, y nadie me preguntó si vivía en un chalet o en una choza y seguiré en PODEMOS para luchar por una sociedad más justa en donde los ciudadanos sean felices donde quiera que vivan, y que el que menos tenga, tenga más que yo.

Por eso me presenté a la Alcaldía de mi pueblo, donde fui el Alcalde para mejorar dentro de las posibilidades sus problemas que eran muchos y por eso también he sido cooperante en los Campamentos de refugiados del Sáhara, y nada de esto me ha impedido tener un hermoso chalet desde antes de ser Alcalde ni viajar a África.

¿A caso hemos firmado en algún sitio tener que vivir en una choza?, ¿acaso no podemos endeudarnos 30 años para vivir dignamente con nuestra familia y pagándolo con nuestro esfuerzo?.

Todos los que conocemos Madrid sabemos que el alquiler de un piso en un barrio intermedio de 150 m, el alquiler es superior a los 1.000 €, y si es en el Barrio Salamanca, se sube a los 3.000 €, es decir que para poder vivir con sus hijos con una cierta intimidad y pagar por comprar menos que si fuera un piso de alquiler, ¿hay que crucificarlos?

Si ellos quieren vivir con una cierta intimidad y un espacio amplio se han tenido que marchar a un pueblo (Galapagar) a 40 km de Madrid, porque es vergonzoso el acoso a que están siendo sometidos, que hasta algunos periódicos han conseguido las fotos de la ecografía de sus futuros bebés para publicarlas.

Mi enhorabuena a Pablo y a Irene por tratar de buscar, aunque sea lejos, un chalet donde criar a sus hijos y vivir en familia como hemos hecho miles y miles de ciudadanos.

Y lo que no entiendo es el alboroto que se ha formado por algo normal en cualquier familia, pero esos mismos medios no critican a De Guindos por comprar cinco viviendas en Madrid y todas ya pagadas, ni criticamos donde vive el Cardenal Rouco Varela (C/ Bailen) de 370m valorada en 1.700,000 € y pagada por el Estado.

Aplaudo su decisión y su honradez, pues acto seguido a comprarlo Pablo e Irene presentaron una nueva declaración de bienes en el Congreso, para demostrar con toda claridad cuáles son sus bienes.

Y no como muchos que conocemos que tienen el dinero del saqueo del país en paraísos fiscales, impidiendo así que muchos españoles no puedan vivir con dignidad y alegría que es por lo que PODEMOS está luchando, encabezados por Pablo Iglesias e Irene Montero.