El Figón Charro, primero en alcanzar las semis en la Mc Donald’s Cup

Lunes, 21 de mayo de 2018

Mc Donald's cup ‘serie A’

Tras acabar la segunda jornada de la fase de grupos, conocemos al primer conjunto clasificado para semis, El Figón Charro, y es una sorpresa pero entre comillas, quizás el favorito era la Panadería Flor de Iris ya que desde el 20 de Enero hacía que no perdía un partido y sólo había cedido un empate y ante el Mozárbez aunque reconocía después del partido por redes sociales que hoy no habían cuajado un buen partido. El Figón Charro también llevaba una buena racha de 6 partidos consecutivos venciendo y deposita sus esperanzas de esta Temporada en la Copa.

En el resto de Grupos todo está abierto hasta que no acabe la próxima jornada. Canalones Elocas se muestra contundente y le endosa una manita al Figón III para colocarse líder del Grupo A. Mientras que en Grupo B, el Weed Team vence por un ajustado 7-6 al Nobleza Charra-Adeteam y se jugarán el pase la semana que viene ante el Cubiertas Hernández con el que están empatados a puntos. En el Grupo D UDA Cabrerizos se despide de la Copa con una victoria ante el San Muñoz, y éstos últimos tienen una tarea complicada pero intentarán la heroica en la última jornada donde le hará falta una victoria por 3 tantos ante Mozárbez para alcanzar los semis.

Mc Donald’s cup ‘serie B’

La emoción del enfrentamiento directo ha llegado a la serie B comenzando los Octavos de Final, donde se notaba en el ambiente los nervios y la intensidad propias de lo que estaba en juego ya que los equipos sabían que una derrota suponía el fin de la Temporada y con una victoria conseguían el pase a Cuartos.

El Agrupesca está sorprendiento en Copa y ha apeado al RS Monterrey de forma clara, 4-1, mientras que el Artes Gráficas Montserrat ha tenido que sudar para dejar fuera a Doñinos por la mínima y con un solitario gol de Joseba. Prospe y Cerámicas San Cayetano no consiguieron batir a sus respectivos guardametas y sólo los penaltis decantaron la balanza hacia los primeros. La UFS recobró fuerzas e hizo una gran eliminatoria pero no pudo evitar el pase del Atco Terrain a la siguiente ronda, eso sí, también con un resultado muy ajustado por la mínima 1-0. Vinum daba la sorpresa ya a priori favorito no consiguió en el tiempo reglamentario la victoria y sólo los penaltis deshicieron las tablas. Un clásico ya en Futormes Los Bingos y Edsa Construcciones, la veteranía contra la juventud, donde en este caso pasaban los más veteranos con un doblete de Alfonso. Las últimas dos plazas las ocuparán El Pucherito y Relax-Puccini que continúa la magnífica racha con la que acabó en Liga.