Villamayor se suma a las iniciativas solidarias con su VI Cross a favor de Aspace

Durante la maña de este domingo, Villamayor ha vivido una cita deportiva tan esperada como solidaria con el VI Cross Villamayor-Aspace . La iniciativa, organizada por el el Ayuntamiento, la Diputación de Salamanca, el CD La Armuña y Aspace ha tenido como principal objetivo fomentar la práctica deportiva en Villamayor y al mismo tiempo favorecer las actividades sociales de la asociación de ayuda a las personas con parálisis cerebral y a sus familias. Esta carrera ha estado abierta a toda clase de corredores, federados o no federados.

Modalidades

-Caminando (8.500 mts) abierta a todos y con salida a las 10.00 horas desde la Plaza España.

-Categoría Competitiva (8.500 mts) con edad mínima de 18 años y salida a las 10.30 horas.

-Carrera de niños (300-1200 mts) con edad mínima de 3 años y salida a las 11.45 horas.

-Categoría Participativa (1.000 mts) abierta a todo el mundo y con salida a las 12.45 horas.

Recorrido

El circuito se desarrolló entre los términos municipales de Villamayor y Aldeaseca de la Armuña y el recorrido es el siguiente: Plaza España, C/ Oro, C/Regadera, C/ Larga, C/ Real, C/El Carmen, C/ Arrabalillo, C/ Campillo, hacia camino Ruta de la plata, C/ Campillo hasta llegar a C/ Camino Bajo a los Villares, C Larga, C/ Real, C/ El Carmen, C/ Traviesa, Plaza España-Meta. El circuitos para niños incluye Plaza España, C/Oro, C/ Regadera, C/ Larga, C/ Traviesa, Plaza España.

