365 días de Pedro Sánchez

Como un soplo de aliento con olor a hierbabuena, fue acogido Pedro Sánchez entre quienes no aguantaban más el hedor del socialismo de derechas español.

Llegó con promesas de ruptura, de cambio, de aniquilación de las políticas de derechas y de cese de Presidentes lastrados por recortes, favores a la banca y regalos a las grandes empresas.

Ya no está, no se le ve. Ya no se le oye… Salvo para hablar de Cataluña y de la defensa de la Constitución. Esa Constitución que pisa cuando favorece los desahucios, cuando permite los recortes en sanidad o educación… Cuando, con sus hechos, mantiene en el poder a los que nos arruinan día a día.

365 días de un fantasma sin sábana, de una promesa incumplida, de un socialismo que hace muchos, muchos años, dejó de existir en el PSOE.