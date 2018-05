Encuentro de titanes, encuentro de vida

Sábado, 19 de mayo de 2018

La cuarta edición de ‘Lucha de Titanes’, evento promovido por la Asociación Taiping, se convertía en un claro encuentro de titanes, un encuentro de vida, la confluencia de héroes, de superaciones personales, de retos bajo el convencimiento de que “lo mejor está por llegar”.

En esta ocasión, Lucha de Titanes tenía como principal protagonista al que ha sido director y principal impulsor de SALAMANCArtv AL DÍA, Juan Carlos López Pinto, hasta que un fatídico 10 de octubre sufrió un “maldito ictus”, una dolencia que le pone cada día a prueba, también a su familia, a sus hijos y a Blanca, su mujer, que son los que cada mañana le dan fuerzas para enfrentarse a una nueva sesión de rehabilitación.

Los actos de esta cuarta edición comenzaban en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ con la entrega a López Pinto de una placa en nombre de quienes hacen cada día SALAMANCArtv AL DÍA, entrega que corría a cargo de Rafael Herrero, gerente del grupo Diario de Salamanca S. L., e iniciador de este evento junto con Luis Miguel Solórzano, presidente de la Asociación Taiping, aunque los verdaderos precursores de lo que se ha convertido en una llamada a la vida fueron los hijos de ambos, Luisra y Víctor.

Tras unas palabras de agradecimiento del presidente de la Asociación Pyfano, organización a la que este evento ha dedicado varias ediciones, Luisra y Víctor pasaron a ocupar los primeros papeles sobre el escenario entre actuación y actuación de los alumnos de la escuela de taichí que promueve la Asociación Taiping.

Junto al rap dedicado por Luisra a Víctor, uno de los momentos más emotivos fue la lectura de una carta obra de Chely Gil, madre de Víctor, un canto a la vida que leyó de forma extraordinaria el rapsoda José María Sánchez Terrones y con la que su autora narraba un nuevo capítulo en su vida después de que su hijo superara un cáncer con 14 años; una historia que Víctor pasó a narrar para recordar que tiene el mejor amigo del mundo, el que está a las duras y a las maduras, pues incluso Luisra “estuvo a mi lado aunque no lo necesitara”, demostrando así que tiene un corazón más grande que su estatura.

Carlota también subió al escenario para narrar su historia, una más de superación, como la de Bruno, a pesar de que ahora sea moreno tras vencer al cangrejo. En definitiva, auténticos titanes porque, como explicaba el maestro en danzas orientales, Sánchez Navarro, están dispuestos a levantarse después de cada caída.

CARTA DE CHELY GIL

Reencuentro

Vida, eres tú la que me acompaña desde el principio, desde antes quizá. Siempre has sido clara, efímera y a la vez eterna, pero yo nunca te he visto tal como eres, a pesar de que has estado conmigo compañera, enseñándome a vivir, toda la vida.

Sabia, me has hecho ver lo importante que eres y para ello, pusiste a mi lado al incansable que me acompaña, para que entre los dos te vayamos descubriendo.

También te has mostrado generosa conmigo, dándome la capacidad para crear otra vida. Me lo entregaste el día que tenías señalado, el más grande y extraordinario regalo. Por si fuera poco, me premiaste de nuevo con alguien también irrepetible, haciendo más completa mi felicidad.

Te muestras en más de una ocasión un poco… sinvergüenza y tramposa. A menudo pones mi mundo patas arriba para después acabar poniéndome los pies de nuevo en la tierra, no sea que pierda el rumbo.

Sigues lanzando momentos y sensaciones que disfrutar para que, sobre todo, amemos vivir, a pesar de los fantasmas.

Ahora, más que nunca, eres mi cómplice, tú y yo sabemos más, a veces incluso pareces mirarme de reojo lo que me hace ser más consciente de tus mensajes. Otras me miras de frente y haces que me tiemble el alma.

Apareces cada vez más intensa ante mis ojos, para que te disfrute más, para que te saboree más, con lágrimas sí, pero también con risas; muchas y todos los días.

Hay ocasiones en las que no entiendo tus medios, rudos, salvajes más de una vez, con actos que considero innecesarios, pintando la fachada de colores oscuros para que después apreciemos mejor los vivos, y los dulces.

Formas parte de nuestras celebraciones que, como sabes, cada vez son más, cada vez celebramos más momentos, eventos y ocasiones. Celebramos más los besos y el cariño. Cada vez celebramos más el aire, el descanso y nuestra paz. Y tú cada vez más presente.

Vida, a veces das un poco de miedo, pero lo contrarrestas poniéndonos cerca buena gente y así éste se hace más pequeño. Hoy vivimos el reencuentro con Taiping y con Pyfano, tan importantes en nuestra vida, con nuestros chicos y nuestros grandes, con nuestros amigos y nuestros Titanes.

Hoy celebramos un reencuentro para ser conscientes de que aquí seguimos, que nuestras intenciones y vivencias pueden variar, pero no así nuestro fondo, no nuestro sentir. Hoy nos encontramos de nuevo para compartir ese sentirnos vivos, nuestro refugio, sin prisa. Hoy nos asaltan las emociones, las ganas de vernos y de abrazarnos. Si nos buscamos, siempre nos encontraremos porque no estamos solos. Aquí y ahora. Y siempre.

Chely Gil