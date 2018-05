Astu: “Allí un gol nos mete prácticamente en Segunda B”

Sábado, 19 de mayo de 2018

El técnico de Unionistas señalaba que están a un gol de ascender y pedía un último esfuerzo a todos, en especial a la afición

El técnico de Unionistas Jorge González Rojo, Astu, comentaba que “es cierto que hemos tratado de ser protagonistas siempre con balón, pero en la primera parte la toma de decisionens no ha sido la mejor. Nos pillaron varias contras y tal vez demasiadas idas y vueltas y eso no nos interesaba. En la segunda parte hemos corregido y ocupado bien los espacios y te vas con la sensación de que podíamos haber ganado, pero también ellos han tenido una clara. Allí un gol nos mete prácticamente en Segunda B. Sabíamos, bueno creíamos que ellos iban a bajar a partir del minuto 60. Nos equivocábamos muchas veces, pero cuando hemos empezado a jugar en tres cuartos, con la superiridad de Chuchi y Carlisto de Lla Nava y liberando a Jorge ellos se han ido desgastando. Eso nos dio oportunidades de tener un porcentaje más alto de victoria. En la segunda parte no recuerdo ocasión de ellos, pero sí nuestras”.

También se refirió a sus seguidores: “A la afición que ha sido un día especial, que les hemos sentido y que allí los vamos a tener. Las entradas que dispongamos las vamos a agotar. Que sea una fiesta del fútbol. Allí ascienda el que ascienda va a ser una fiesta y espero que ascendamos nosotros. Este ascenso es de todos y le pedimos el último empujón”.

Juan García: “Ha sido un partido igualado, de tú a tú”

El técnico del equipo pacense señalaba que “ha sido un partido igualado, de tú a tú en el que ninguno de los dos equipos ha especulado. Los dos a ganar de inicio y nos hemos encontrado con una primera parte que Molina ha hecho paradas tremendas y en la segunda ellos han tenido la posesión, ocasiones y Sebas también ha intervenido”.

Además, añadía que “la vuelta la veo igualada. Habrá más calor y se ha notado que somos un equipo amater y allí plantearemos una semana para adaptarnos al calor y jugar como hemos jugado aquí, a marcar y no marcar y estar arropados por cuatro o cinco mil personas”