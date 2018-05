“Los Presupuestos presentados por Rajoy no sirven para salir de la crisis de una manera igualitaria”

Sábado, 19 de mayo de 2018

El portavoz del PSOE en el Senado, Ánder Gil, y el diputado socialista en el Congreso por Salamanca, David Serrada, han participado este sábado en la Asamblea Abierta, donde se ha presentado la propuesta del PSOE de unos Presupuestos Alternativos. Un acto celebrado en la sede provincial de UGT para que la ciudadanía pudiese escuchar y dialogar con militantes, cargos públicos y orgánicos socialistas.

Los parlamentarios nacionales antes mencionados han explicado su propuesta alternativa a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. “Unos Presupuestos que ni son sociales, ni son inversores, y que no sirven para salir de la crisis de una manera igualitaria, ni para crear empleo, desarrollo y bienestar”, afirmaba Ánder Gil, que ha puesto como ejemplo Salamanca, “una provincia acuciada por el envejecimiento de sus habitantes, la falta de oportunidades y la despoblación y a la que estos Presupuestos del Gobierno no le sirven, si se busca la palabra despoblación, no se encuentra porque no aparece”.

“La Propuesta de Presupuestos alternativos socialistas demuestran se puede, gestionar y gobernar de otra forma. Un modelo que apuesta por un sistema económico sostenible, por un salida definitiva de la crisis real e igual para todos y no solo para unos pocos, por la investigación, por las inversiones acabando con los recortes, y por la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios públicos esenciales además del fortalecimiento de los derechos y las libertades”, concluía.