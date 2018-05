UN CAMINO DE VIDA CARGADO DE EXPERIENCIA

Trayectoria de la experiencia

Queridos lectores hoy comparto en mi blog, con mucho orgullo, cariño y a modo de homenaje, las palabras de mi amigo Juan Luís Martín Cordero, que ayer 18 de mayo pronunció, como delegado y en nombre de todos los alumnos que se graduaban en la Universidad de la Experiencia de La Pontificia de Salamanca.

Enhorabuena a todos por las ganas de seguir aprendiendo y ofreciendo sabiduría y valores a una sociedad hambrienta de ellos.

TRAYECTORIA DE LA EXPERIENCIA

Parece que fue ayer cuando llegamos por primera vez a las aulas de la Universidad de la Experiencia. Y me quedo con la impresión de quien ha realizado un viaje en el tiempo para ver su propia vida desde otro punto de vista, porque nos hemos acercado a nuevos paisajes vitales; pero, sobre todo, porque hemos aprendido a mirar las cosas con nuevos ojos.

Sigo manteniendo el animo de quien tiene muchas mas preguntas que respuestas, de quien se deja interpelar por la vida, lo cual me ha permitido habitar durante estos 3 años en el Reino del Saber.

Hay un dicho según el cual, en el Reino del Saber, que es la Universidad, los reyes somos los alumnos. Bueno, nosotros en el momento de diplomarnos estamos pasando a la situación de reyes eméritos, casi como Don Juan Carlos y Doña Sofía.

Tras esta pequeña licencia, cabe preguntarnos: si los reyes somos los alumnos, ¿quienes son los ministros?. No cabe duda: el Consejo de Ministros lo componen los profesores.

Hablando de los profesores, se me viene a la memoria un viejo proverbio Zen según el cual el buen maestro aparece cuando el alumno está preparado. Los alumnos debemos estar muy preparados porque nos hemos encontrado profesores excelentes en la Universidad de la Experiencia. Eso explica que las clases suelen terminar con aplausos, cosa verdaderamente impensable en mis tiempos de la Facultad de Derecho.

Lo bueno de la docencia es que es una actividad que se retroalimenta y los profesores reconocen que han encontrado en nosotros un toma y daca, porque al tiempo que enseñan, ellos también aprenden. Ya lo decía Fray Luis de León: “Dulce oficio oportuno; que enseñar y aprender es todo uno”.

No hace falta un profundo estudio estadístico para saber que la mayoría de los alumnos de la Universidad de la Experiencia trabajamos en esa gran empresa que es mucho mas que una multinacional: trabajamos en “JUBILOSA”.

Pero no estamos jubilados de la escuela de la vida, donde el maestro es el tiempo. Y para ayudar al maestro tiempo en su labor, nos hemos matriculado en la Universidad de la Experiencia. A propósito, fue un acierto llamarle Universidad de la Experiencia y no de los mayores, porque no nos sentimos mayores; en todo caso, nos sentimos un poco crujientes.

Observo en mis compañeros una gran curiosidad y unas inmensas ganas de aprender. Y es fácil seguir aprendiendo aplicando un mecanismo muy simple: estar atentos. Estamos atentos a lo que pasa, a lo que nos rodea, a las conversaciones con los demás, a la radio, al periódico, al cine, porque son muchas las fuentes que nos transmiten información y conocimiento.

Deseo transmitiros un mensaje de ánimo: os animo a todos a conservar el espíritu juvenil que nos ha impulsado a la Universidad de la Experiencia, a mantener la curiosidad y las ganas de aprender, a disfrutar de la vida y aprovechar el tiempo, porque el tiempo es la sustancia de que están hechas las cosas y cada uno de nosotros somos el resultado de lo que hacemos con nuestro tiempo.

He hablado de los alumnos y de los profesores, 2 pilares fundamentales de la Universidad. El tercer pilar fundamental lo componen las personas que trabajan entre bastidores. Para referirme a ellas, permitirme que cite mis propias palabras de hace 3 años, con ocasión del encuentro con nuestros compañeros de Valladolid y Burgos:

Hablaba entonces de Dori y Mari Tere, las primeras caras que vemos al llegar a la Universidad de la Experiencia. Enseguida nos damos cuenta de que esto funciona porque ellas funcionan, por lo que se han ganado el cariño, el respeto y la admiración de los que vamos pasando por las aulas de la Universidad de la Experiencia en la Pontificia de Salamanca. Para mi son como Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, porque “tanto monta, monta tanto Dori como Mari Tere”. Si no existieran, habría que inventarlas.

Estoy seguro de que allí donde está, Dori, Adoración Holgado Sánchez, ya ha organizado la Universidad de la Experiencia del Cielo.

Muchas gracias.