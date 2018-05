Manada, Victima, Indignación y Jueces culpables (4)

Sábado, 19 de mayo de 2018

Ya he comentado tres palabras, me falta el término “Victima”. Un término discutido, aunque no vamos a entrar en cuestiones terminológicas. En este caso, hay que distinguir (a) las víctimas que ya lo han sido y (b) las victimas que todas las personas podemos llegar a ser.

(a)Las victimas que han sufrido un acto de brutalidad, abuso, acoso o agresión sexual deben ser comprendidas empáticamente, apoyadas y defendidas. Desde el punto de vista judicial no pueden ser juzgadas por su conducta anterior ni posterior; de forma que, sus posibles errores, no deben llevarnos a considerarlas culpables. Ya hemos señalado en otro texto anterior, que incluso si hubo consentimiento (no lo sé) éste no justifica un trato brutal, porque la libertad y la dignidad no desaparecen con el consentimiento inicial, legitimando, en este caso, a la manada, todo tipo de conductas.

Estas víctimas, no deben ser estigmatizadas, descalificadas y culpabilizadas. Tampoco tratadas morbosamente por los medios de comunicación.

Yo suelo usar una frase que por primera vez apliqué en una terapia con una mujer violada que tenía la autoestima por los suelo: “Lo que te ha pasado … (repito la esencia de su narración en sus mismas palabras), pero si lo afrontas bien, no vas a valer menos, sino que vas a valer más”. Los problemas en la vida pueden destruirnos o ser una oportunidad para crecer.

(b) Las víctimas que podemos llegar a ser.

Los padres, la escuela, los profesionales de la salud y toda la sociedad debemos proteger a todas las personas y ayudarlas a prevenir, con una conducta inteligente, todo tipo de violencia sexual. Nuestros errores, ignorancia y conductas de riesgo no nos condenan penalmente, pero pueden facilitar las cosas a quienes quieren abusar o violar. Es verdad que la culpa no es de la víctima y que nuestro principal deber es conseguir que no haya pedófilos, acosadores, abusadores y violadores. Pero mientras no consigamos parar este tipo de delitos, creo que ayudar a hijos e hijas y a todos los ciudadanos a saberse manejar en situaciones de riesgo es lo más inteligente que podemos hacer. Y denunciar, si no hemos conseguido evitar el riesgo.

La educación para la salud y, dentro de ella la educación sexual y la ética de las relaciones sexuales y amorosas son fundamentales. La familia es la única que puede enseñar a amar y ser amados y a adquirir valores familiares básicos (¿estamos fracasando en la socialización familiar?), la escuela a transmitir conocimientos y valores universales (¿por qué no damos peso a estos contenidos tan esenciales para la calidad de vida personal y social?) y los sanitarios a colaborar con las familias y la escuela, a la vez que hacen salud pública, detección de formas de maltrato sexual y atención a las personas que sufren estos problemas. (¿por qué los asuntos relacionados con la sexualidad no han sido tomados en serio en los servicios de salud?).

Especialmente debemos estar todos atentos a la asociación, casi obligada, entre ocio-alcohol y sexualidad, convirtiendo ésta última en un ”campo de minas” (por qué hacemos depender la socialización sexual y amorosa de la pornografía y de los valores una sociedad l de mercaderes, en la que la sexualidad se ha convertido en un producto de consumo obligatorio. Los viejos mitos sexuales eran represivos, los nuevos, banalizan la actividad sexual, reduciéndola a una actividad biológica. Necesitamos una ética del placer y el bienestar, basada en principios que hemos desarrollado en nuestras publicaciones: ética de consentimiento, ética del placer y bienestar compartidos, ética de la igualdad, ética de la salud, ética de la lealtad, ética de la vinculación y desvinculación, ética de los cuidados de la pareja y las crías, y ética de la diversidad. Todos ganaríamos, nos ayudarían a protegernos y a convencernos de que hombres y mujeres salimos ganando. Les invito a sacar aplicaciones prácticas de cada una de estas éticas, ¿verdad que todo sería más placentero y la vida sexual y amorosa más satisfactoria?

El primer módulo de terapia que proponemos a los agresores sexuales se titula “Te estás perdiendo lo mejor”, ¿entiende ahora usted por qué empezamos así?