Rácanos con el I+D+i

Estamos ya bastante hartos del tan cacareado crecimiento económico español del que alardea el Gobierno de M. Rajoy y sus presidentes autonómicos. El caso es que existe en España, según ellos, más productividad, más crecimiento, más exportaciones, o sea, más riqueza (sobre todo para algunas élites y para el Ibex35), pero los salarios de millones de españoles no crecen. Y lo dice no solo Bruselas –la UE–, y los propios datos del INE. Ese supuesto crecimiento no llega a todos, y además de no subir los salarios, flojea el empleo decente e incluso el inestable, y el consumo familiar sigue estancado. Y por supuesto, las becas, y los contratos de I+D+i son aún escasos y precarios, muy temporales.

Se acusa a las universidades castellanoleonesas que solo se investiga académicamente, o sea, casi nada de invención científica y técnica y sus aplicaciones. Pero lo más lamentable es que la mayoría de las empresas de C y L tienen poco feeling por la investigación e innovación, aunque sí por la aplicaciones tecnológicas de poca monta, improductivas y poco creativas. Hay más recortes en las instituciones y empresas de C y L que en todo el país. Aquí, la “poda”, la austeridad inversora, ha estado al orden del día, pues no se han gastado ni un tercio de lo prometido y presupuestado en I+D+i.

Eso sí, hablan mucho para hacer poco. Y lo saben muy bien el actual presidente Juan Vicente Herrera y también el futurible Mañueco, alcalde de Salamanca y presidente del PP castellanoleonés. Todos los días aparecen en los media con sus fotitos, prometiendo y no cumpliendo después.

Sobre todo en sus esfuerzos en ser el paladín de la Universidad de Salamanca en este VIII Centenario. Míster fotitos patrocina todo; o eso dice. Aparece en cualquier acontecimiento para promocionarse, aunque no se sepa nada de qué va tal colaboración o tal evento del centenario de la USAL al que acude el alcalde. Mezcla “churras con merinas”. Viaja por toda C y L, –en Zamora, Burgos y Valladolid, incluso– promete empleos que no existen, habla sin saber de formación tecnológica y digital en talleres como barracas de feria, algo anacrónico como el bus Tour Google Actívate.

Nuestra autonomía sigue liderando el envejecimiento (principalmente Zamora, Salamanca y Segovia), y la despoblación española, sobretodo de jóvenes que abandonan C y L en busca de empleo y de ayudas a sus proyectos y carreras de investigación. Y llevamos así desde 2007. No sabemos qué tiene que decir y hacer míster fotitos contra la despoblación, el problema más grave con el que se enfrenta Castila y León actualmente. ¿Tiene alguna estrategia eficaz contra ella, Mañueco, el sucesor vitalicio de Herrera?

En este primer trimestre del 2018 somos la autonomía con más perdida de autónomos –una auténtica sangría–, y con menos protección para los talentos jóvenes y emprendedores. Por ejemplo, las industrias socioculturales, las de entretenimiento, las audiovisuales, las escénicas, las musicales, o las del arte, siguen siendo las más abandonadas por nuestros políticos gobernantes.

Y los más sorprendente y escandaloso es que Rajoy entregó hace unos días al alcalde Mañueco, el futurible presidente pepero de C y L, el premio del Partido Popular al mejor programa municipal para captar talentos. Así todo queda en casa. Pero no existen ni presupuestos ni talentos ni programas. Todo queda en agua de borrajas en esa vorágine de autocomplacencia, ineficacia y baño de masas que fue la Convención pepera en Sevilla.

Rácanos e impostados con el I+D+i, e inacción en políticas sociales y desarrollo económico: eso es el “magnífico” bagaje del PP en Castilla y León.