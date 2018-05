La importancia de elegir un embalaje de cartón adecuado  

Viernes, 18 de mayo de 2018

La seguridad y la buena imagen del receptor de nuestros productos es vital para causar una buena impresión desde el primer momento

El embalaje de cartón es algo muy importante para cualquier negocio que se precie pues sirve para ofrecer a nuestro consumidor final una experiencia de compra mucho más agradable y formal.

Este embalaje es el primer contacto físico que se tiene una vez el pedido llega a nuestro domicilio por lo que una buena imagen y que este llegue en buen estado son características de vital importancia si queremos que nuestra marca transmita la confianza que deseamos.

A su vez, esta puede ser totalmente personalizada añadiendo desde nuestro logo hasta una pequeña frase que nos identifique, indirectamente es otro buen método para captar clientes pues, si logra atraer la atención del consumidor, muchos buscarán información sobre nosotros cuando la vean, pudiendo convertirse en futuros compradores.

¿Es importante disponer varios tamaños de embalajes?

Con total seguridad, sí, es importante. El disponer de varios modelos hará que no tengamos que correr el riesgo de que cualquiera de nuestros productos salga del almacén de forma inadecuada, siendo demasiado grande o pequeña para el tipo de envío que se está realizando, e incluso con un número excesivo de papel a modo de relleno.

Es difícil anticipar el número de tamaños que vamos a necesitar, para ello lo mejor será realizar un estudio sobre los tipos de productos que tenemos y las dimensiones de estos, de este modo podemos deducir los tipos de embalaje que necesitaremos y dedicarnos a su producción. Si en el futuro necesitamos de algún otro siempre podemos fabricar una nueva gama de embalajes de cartón.

Una posible solución a este problema es consultar con algún experto de este sector que nos ayude en el proceso si no tenemos mucha idea, de este modo podemos estar totalmente seguros de que estamos realizando el mejor envío posible.

Otra de las ventajas de tener diferentes tamaños es que contribuiremos al cuidado del medio ambiente, hablando claro, muchos de estos embalajes se utilizarán para otros fines personales o acabarán en la basura o tirados por algún sitio, por lo que realizar un envío eficiente es un factor a tener muy en cuenta sin importar a lo que se dedique nuestro negocio.

Está claro que lo que nos importa es la protección de nuestro producto, no nos interesa que nos lo devuelvan en mal estado por culpa del viaje y además no podamos revenderlo, por ello, además de tener diferentes tamaños podemos conseguir distintos grosores que ofrezcan una protección extra en función de la fragilidad del artículo, así como de su peso y la forma que pueda llegar a tener.

Por último, si queremos añadir un plus de seguridad, siempre podemos optar por un ensamblaje especial que detecte si este ha sido abierto antes de llegar a su destino final, este tipo de embalajes no es muy común, aunque, por motivos de protección, cada vez se está empezando a utilizar más y hoy en día no nos tiene que resultar extraño el poder encontrárnoslos.

Si seguimos todos estos consejos podemos estar totalmente convencidos de que la experiencia de compra del usuario ha sido todo lo gratificante posible y será muy probable que vuelva a comprar con nosotros