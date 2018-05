Pablo Cortés: “Es un partido de 180 minutos y hay que competir bien en casa sabiendo que queda otro encuentro”

Viernes, 18 de mayo de 2018

El joven técnico del CF Salmantino UDS, Pablo Cortés, analizaba esta mañana en sala de prensa el partido de ida de la eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda B, en la que su equipo recibe este domingo al Poblense mallorquín. Cortés tiene claro que es “un partido de 180 minutos. Ya no es la competición de tres puntos. Es eliminatoria y hay que competir bien en casa sabiendo que queda otra semana. Es distinto, es especial y debemos centrarnos en el partido”, comenta.

Sobre el rival tiene claro que “es un equipo que intenta jugar, con un juego combinativo, ofensivo. Con una tripleta ofensiva con Sarmiento, Gili y Aitor como referentes y gente del campo con jugdoers de mucho peso”. Cortés eludía hacer comparaciones entre el grupo balear y el castellanoleonés. “Nuestro grupo sí ha sido muy competitivo y otros años no sucedía. Ellos es verdad que han ganado a todos los de abajo y no han podido con los de arriba, pero eso no quiere decir nada”.

Tampoco quiso entrar en el horario matutino. “No afecta, no tiene por qué afectar”, se limitó a decir.

Y sí hizo un llamamiento a la afición. “Es un play-off, hace mucho que no se vive y la gente tiene ganas. Además, por lo que he visto, los precios son similares a otros equipos que podrían estar en nuestra situación como Castellón o Jaén. Esperamos que venga mucha afición. Siempre he dicho que para nosotros son el jugador número doce”.

Lo que sí tiene claro es que va a ser un partido muy intenso, “de mucho respeto, creo que se van a conceder pocas ocasiones y va a ser muy disputado. Obviamente mantener la portería a cero es muy importante”.