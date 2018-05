Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio pide que Salamanca tenga un Museo de la Ciudad

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio lamenta que Salamanca carezca de un Museo de la Ciudad. De hecho, este colectivo considera que la capital charra “no muestra, custodia, recopila, conserva o estudia sus tesoros artísticos”.

En este sentido, reivindica un centro “debidamente constituido con sede, personal, instalaciones y presupuesto suficientes para mostrar públicamente las obras de arte y otros antiguos objetos que son de propiedad municipal”.

Además, critican que “no se sabe cuáles son las condiciones del Convento de las Claras, en qué estado de conservación se encuentran tan delicadas piezas o si alguna se ha extraviado. Más de 16 años a la espera bajo la excusa de que dicho museo finalmente se establecería en las recuperadas dependencias del Convento de San Vicente, donde no hay espacio, ni condiciones para desarrollar una actividad museística bien entendida. Mientras los salmantinos pagamos cerca de 13.000 euros anuales sólo por tener almacenados nuestros tesoros, sin poder disfrutar de ellos, sin poder mostrarlos, sin saber nada de ellos, como si no hubiese dependencias municipales que puedan dar -al menos- el mismo servicio”.

Comunicado de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio

La Asociación "Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio" lamenta, como no podía ser de otra forma, en el Día Internacional de los Museos, que Salamanca carezca de un Museo de la Ciudad o Museo de Historia de la Ciudad debidamente constituido con sede, personal, instalaciones y presupuesto suficientes para mostrar públicamente las obras de arte y otros antiguos objetos que son de propiedad municipal.



La última sede que el Museo de la Ciudad tuvo, en el Palacio Episcopal, al menos pretendía cumplir las funciones de un centro museístico, preocupándose también de la custodia, la recopilación, la conservación y el estudio del cerca de un millar de cuadros, trajes, restos arqueológicos, esculturas, etc. que el Ayuntamiento de Salamanca, en nombre de la ciudad, posee.



Del Palacio Episcopal a las celdas del Convento de las Claras, donde no se sabe cuáles son las condiciones de ese lugar, en qué estado de conservación se encuentran tan delicadas piezas o si alguna se ha extraviado. Más de 16 años a la espera bajo la excusa de que dicho museo finalmente se establecería en las recuperadas dependencias del Convento de San Vicente, donde no hay espacio, ni condiciones para desarrollar una actividad museística bien entendida. Mientras los salmantinos pagamos cerca de 13.000 euros anuales sólo por tener almacenados nuestros tesoros, sin poder disfrutar de ellos, sin poder mostrarlos, sin saber nada de ellos, como si no hubiese dependencias municipales que puedan dar -al menos- el mismo servicio.



Una ciudad con más de 2.000 años de antigüedad, una ciudad histórica y universal, como lo es Salamanca, debe presumir de ello y tiene que mostrar cuantos tesoros, recuerdos, galardones, obsequios y reliquias conforman esa historia. Para ello, como es obvio, la institución debe contar con un presupuesto para nuevas adquisiciones con las que seguir incrementando el valor de sus fondos y ejerciendo los fines de todo centro museístico al servicio de la sociedad. A este respecto, los últimos años son un vacío en esa labor.



Entre los documentos que forman parte de los fondos del Museo de la Ciudad tenemos la réplica de la bula de beatificación otorgada a favor de San Juan de Sahagún, el acta de pacificación de los bandos salmantinos, planos, carteles o proyectos urbanísticos; entre los objetos tendríamos la maqueta en madera de cedro de la Plaza Mayor realizada por García de Quiñones, el neceser de Wellington, las medallas de Tomás Bretón, el último farol de aceite, los pendones de la ciudad, entre otros muchos; incluso restos arqueológicos como una vajilla morisca, restos hallados en el cerro de San Vicente y en otras excavaciones. Si bien alguna obra pictórica ha sido expuesta públicamente o cedida con motivo de alguna efeméride o exposición, caso de algún cuadro de González Ubierna.



Para "Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio" la ausencia de un Museo de la Ciudad es una grave carencia institucional y cultural para una ciudad histórica que es propietaria de suficientes obras de interés, no solo local, que demandan ser mostradas a salmantinos y visitantes, ejerciendo una custodia de las mismas en condiciones adecuadas y siguiendo las oportunas medidas de conservación de todos esos bienes que nos pertenecen y permiten explicar nuestra historia.