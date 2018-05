El Liceo acoge este viernes ‘La ternura’, una comedia escrita y dirigida por  Alfredo Sanzol

Viernes, 18 de mayo de 2018

El Teatro Liceo tienen programado esta viernes, a las 21.00 horas, ‘La ternura’, una comedia de leñadores y princesas en la que su autor y director, Alfredo Sanzol, intenta trasladar la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor, porque si queremos amar nos tenemos que arriesgar a sufrir.

‘La Ternura’ cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses una vez que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tenga el mismo destino que ella. Cuando la Armada pasa cerca de una isla que La Reina considera desierta crea una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la reina y las dos princesas descubren que no están solas se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos, y las confusiones.

Esta obra ha sido producida por Teatro de la Ciudad y Teatro de la Abadía y está interpretada por Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org