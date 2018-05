La mediación, herramienta para prevenir y solucionar conflictos familiares

Viernes, 18 de mayo de 2018

La Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado, en colaboración con varias entidades, el Día Internacional de la Familia con una jornada en la que expertos mediadores han explicado el poder de la mediación en el ámbito familiar, educativo y herencias.

En la inauguración han estado presentes la directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la UPSA, Luz Mª Fernández, y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Cristina Klimowitz.

La directora ha destacado la importancia de la mediación y la formación de especialistas ante los conflictos surgidos en cualquier ámbito de la vida, especialmente en la familia, donde ha explicado, "se producen desequilibrios, que cuando son problemáticos, es necesaria una reestructuración. Y es ahí donde tiene cabida la mediación".

La concejala ha explicado el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca "en el apoyo, promoción y protección de la familia como núcleo básico de convivencia". Klimowitz entiende la mediación como una "herramienta fundamental en la toma de decisión de las familias, para que sean ellas partícipes en la resolución de esos conflictos, evitando costes económicos de los procesos judiciales y gasto emocional", porque, para la responsable, "la familia es el primer espacio de socialización y de convivencia"

Posteriormente, ha tenido lugar una mesa redonda en la que se ha explicado​​ el uso de la mediación en los casos de: violencia filio-parental, ruptura de pareja, conflictos de herencias, y resolución de conflictos en centros educativos y bullying.

Violencia filio-parental y mediación

Las mediadoras de la Asociación Mediaren, Concepción Chamizo y Mª del Carmen García, han explicado que "la violencia filio-parental se da en los casos los hijos que dominan a sus padres con comportamientos abusivos físicos, psicológicos, verbal o no verbal". De 2007 a 2013 ha aumentado un 60 % el número de casos. En España se producen actualmente 13 denuncias al día y tan solo se denuncia un 15 % de los casos en familias con un perfil de clase media y media/alta. Para las expertas, "la mediación rompe ese círculo de violencia con el uso de la comunicación como herramienta fundamental en un proceso estructurado, con sesiones periódicas", trabajando emociones, cambios de conducta, conversaciones dialogadas, etc.

Mediación como primera vía de solución en la ruptura de pareja

Las mediadoras de Concierta Mediación, Mª Jesús Iglesias y Sonia Rebollo, detallaron el proceso de mediación en la ruptura de parejas, explicando que "no solo es una vía de solución de conflictos, es un apoyo a la familia, porque aunque la pareja se rompe, ese núcleo familiar existirá para siempre". Además, ha insistido en que "la prevención es el futuro de la mediación" y que ha de producirse un "cambio de paradigma" donde la mediación juega un papel clave para "educar en valores, en respeto, autonomía gestión de emociones". Para estos casos, según indican, "la respuesta más adeduada no es la judicial, porque en el juzgado las partes no se hablan, sino que son los abogados dueños del conflicto. Y la solución es buscar el bien común".

Mediación en conflictos de herencias

El mediador del Instituto de Paz. Desarrollo Personal y Liderazgo, Marco A. Manzano, ha explicado la necesidad de aplicar la mediación ante los conflictos generados por las herencias "no solo consiste en el respeto de los bienes, sino que afecta a las relaciones familiares". La mediación ayuda en este sentido a: rebajar la tensión del conflicto, dar oportunidad de expresarse, escucha activa entre los familiares, buscar soluciones conjuntas, y ayuda a conservar las relaciones familiares. Además, para Manzano, contempla varios beneficios: "es más ágil, es un 76 % más barata que la justicia ordinaria, reduce la incertidumbre, y previene futuros conflictos".

Mediación escolar en conflictos y bullying

El profesor del Instituto Sup. de Ciencias de la Familia de la UPSA, César de la Hoz, ha dado importancia a que "la mediación se contextualice bien", dando una importancia a la mediación en los centros educativos como base para la familia, "la escuela y la familia van de la mano". Para el experto la mediación escolar mejora la habilidad para diagnosticar correctamente problemas interpersonales, genera mayor número de soluciones ante un conflicto, prevé consecuencias y las asume, y selecciona los mejores medios para tener objetivos realistas. La mediación en el aula sirve además para apoyar a los tutores e intervenir en el aula, formar en habilidades sociales, facilita soluciones a situaciones difíciles, detecta conductas tempranas de acoso o bullying, etc.