La Plazuela del Buen Alcalde dirá adiós a la arena previsiblemente durante el verano

Miércoles, 16 de mayo de 2018

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo demostró en la sesión ordinaria de Pleno celebrada a las 20.00 horas de la tarde del miércoles que es poco futbolera. A diferencia de alguna otra ocasión cuando ha habido ‘prisa’ por algún motivo (sin ir más lejos, en la anterior sesión ordinaria de Pleno, con motivo de la apertura del I Bike Spain), esta vez los ediles no tuvieron ni la más mínima para ir a ver la final europea del Atlético de Madrid frente al Olympique de Marsella.

El único que por la duración de su intervención parece que podía tener cierto interés fue Jesús Sánchez Agudo, que no se anduvo con rodeos a la hora de plantear su pregunta: qué pasa con la fuente de la Plazuela del Buen Alcalde. Fue la última pregunta de la tarde-noche, y posiblemente la que deja el titular más interesante de un Pleno anodino y descafeinado: las 4 mociones presentadas fueron aprobadas casi con total unanimidad. Pese a ello, su debate se alargó 1h.20’ (el Pleno en total duró 1h.50’).

Volviendo a la pregunta más corta, Joaquín Pellicer respondió que la fuente de la Plazuela no va a volver a entrar en funcionamiento hasta que no se proceda a sustituir la superficie que la rodea, es decir, hasta que no se suprima la arena por algún tipo de pavimento. Según indicó Pellicer, se están mirando pavimentos, y la intención es hacer el cambio durante el verano. Una vez se haga, ya se reactivará la fuente, cuyos sistemas se tupían por culpa de la arena.

Al hilo de este asunto, Jesús Sánchez Agudo mostró su preocupación por el hecho de que en la parte superior haya unas piedras de gran tamaño, y temiendo que la inversión realizada en esta legislatura no haya servido para nada. Pellicer dijo que cuando se vuelva a poner en marcha se harán las reparaciones que sean necesarias.

El resto de preguntas

A preguntas de José Manuel Jerez, Joaquín Pellicer también explicó que esta semana o la que viene se actuará en el parque del Regato Cachón, y que antes del inicio de la época de baños se retirarán más árboles del cauce del río, después de que esta semana se hayan retirado varios de la presa de La Pesquera. Por su parte, Ramón Sastre le pidió a Joaquín Pellicer “que se dé una vuelta” por el parque del Valle de San Martín, porque hay varios aparatos de gimnasia para mayores con deficiencias, un columpio con una cadena rota y un grifo inutilizado.

Ramón Sastre también preguntó por las cuentas completas del Carnaval a Cristian González (no hubo una respuesta concreta), y asimismo pidió que las fechas de las ferias se fijen a principios de año y que se presenten con más antelación. Soraya Mangas expresó que la Feria de Mayo se ha presentado 10 días antes de su celebración porque si se presenta mucho antes, “la gente se olvida”, pero que los carteles estaban en la calle antes, que se han enviado a Ayuntamientos, que ha habido reuniones con empresas, etc.

En todo caso, su fecha sí figuraba en el listado publicado a principios de año, el mismo que incluía las fechas ‘originales’ del Martes Chico y el Martes Mayor antes de su adelanto. Beatriz Jorge Carpio señaló que aún hay documentos que tienen esas fechas, como los marcapáginas.

Por cierto, que Beatriz Jorge Carpio fue la única que habló del gran tema de estos días, el mercadillo, pero no ‘directamente’, sino para preguntarle al alcalde Juan Tomás Muñoz por qué dijo que el PP en la Comisión de Obras había visto el Paseo de Carmelitas como “positivo”. Juan Tomás Muñoz dijo que esa era su impresión tras preguntar por el desarrollo de la Comisión y que de hecho esa palabra figura en el borrador de la misma. Beatriz Jorge dijo que era una “mala interpretación” y que únicamente dijeron que la opción planteada era “la menos mala”.

Respecto a otro tema de estos días, los robos en la ciudad, Begoña Moro explicó a pregunta de Miguel Matías Rubio que hace unos días mantuvieron una reunión en el Cuartel de la Guardia Civil, que es quién lleva las investigaciones y que de momento quiere revelar poco. Asimismo, Begoña Moro apuntó que están a la espera de ver si la Junta saca convocatoria de plazas de Policía Local para este ejercicio o en caso contrario, habrá que ver otras opciones.

Como otras cuestiones que quedaron pendientes, Manuel Choya indicó a pregunta de Marcos Iglesias que en próximas comisiones de Hacienda se llevarán los borradores de los convenios tributarios con las Entidades Locales Menores. Marcos Iglesias considera que “se está dejando demorar”. Además, el turno de preguntas incluyó tres cuestiones de Marcos Iglesias a Domingo Benito, una denunciando que las grabaciones de los plenos se suben a Youtube “tarde, mal y nunca” (Domingo Benito dijo que habrá “mayor diligencia”) y las otras dos sobre Memoria Histórica.

En una, Domingo Benito expuso que la posible expropiación de terrenos en Pedrotoro en busca de restos franquistas está ahora mismo en la fase de exposición pública del expediente. En la otra, se dio a conocer un proceso judicial en el cual se presentó una reclamación contra el Ayuntamiento de Águeda por incumplir la Ley de Memoria Histórica al mantener símbolos franquistas (la placa de la plaza y un banco), pero una vez retirados, la parte demandante ha desistido procesalmente entendiendo la “buena fe” de ese Consistorio.

Las mociones nacionales

El bloque de las mociones fue mucho más largo (1h.20’) que el de las preguntas (30’), con ‘aparición estelar’ casi en el primer minuto –aunque sin ser mencionada- de Cristina Cifuentes con sus cremas y su “máster por la cara”. Fue en el debate de la moción del PP para pedir una prueba de Selectividad única en toda España, la única de las 4 mociones debatidas que no salió adelante por unanimidad.

El grupo que impidió esa plena unanimidad fue IU, que se abstuvo al considerar que lo que plantean los populares va en contra del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que marca que la forma de acceso a la Universidad es competencia exclusiva de la Junta. Asimismo, expresaron que una prueba única no tendría lógica ya que el contenido curricular puede variar de una Comunidad a otra. Domingo Benito quiso remarcar que en todo caso es la Consejería de Educación la que determina los estándares que entran en la Selectividad, y que el año pasado escogió más que otras comunidades.

Domingo Benito también dijo que el PP de Castilla y León “no resuelve el problema” y le pasa la patata a los Ayuntamientos. En este sentido, Carlos Fernández Chanca dijo que le “llama la atención” que la moción la proponga el partido que rige la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación.

La otra moción presentada por el PP, que sí salió adelante por unanimidad, fue una a colación del final de ETA, en la cual plantearon mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo, agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su trabajo, que se sigan investigando los crímenes, agradecer a todas las organizaciones que han dignificado a las víctimas, a Francia y la Unión Europea por su colaboración, y mantener un compromiso permanente con la dignidad, la memoria y la justicia.

Al hilo de esto, los populares lucieron durante el Pleno los lazos azules que simbolizan la lucha contra ETA. En el debate de esta moción, Domingo Benito dijo que la Memoria Histórica debería ser “permanente”, viniendo a decir -aunque sin decirlo- que también debería haber homenajes a las víctimas de otras épocas y otras circunstancias.

Las mociones locales

Las otras dos mociones sí trataron asuntos locales. Por un lado, la presentada por el PSOE que reclamaba mejoras en el Cuartel de la Guardia Civil, algo en lo que todos los partidos estuvieron de acuerdo (así como en el déficit de medios). Eso sí, el PP señaló que la moción se plantea “cuando el director general de la Guardia Civil ya ha visitado Ciudad Rodrigo: no sé cuándo lo hará ni por cuánto, pero voluntad hay”.

Respecto a la moción original, se añadió a propuesta de Ciudadanos un 4º punto, para plantear que dado el caso se construya un nuevo cuartel, ya que las actuaciones que se harían en el actual “van a costar mucho dinero” y no quedaría bien del todo, según señaló Joaquín Pellicer. En torno a este asunto, parece que justamente el mismo miércoles se ha conocido que el Ministerio no ve con malos ojos esta opción.

Marcos Iglesias recordó que cuando en 2007 se habló de la construcción de un nuevo Cuartel en el mismo lugar que el actual, el PSOE se abstuvo en un momento dado ya que consideraban que debía tener una planta menos. Según indicó Carlos Fernández Chanca, era debido a que se diseñaron 5 plantas más una baja, viéndolo de demasiada altura comparado con otros inmuebles. En todo caso, el portavoz del PSOE le dijo al PP que Zapatero dejó de ser presidente en 2011, y que desde entonces, “no han hecho nada; han esperado al 2018 por ser año preelectoral”.

La última moción fue la presentada por IU para pedir la desafectación del antiguo Centro de Salud y que se convierta en un Centro Cívico. En torno a este asunto, la moción original fue reformulada para que no se limitase a un Centro Cívico y al uso de remanentes de tesorería por parte del Ayuntamiento.

En el debate, Marcos Iglesias expuso que ha llamado a la Junta estos días y que le han dicho que la desafectación está pendiente del traslado de la Unidad de Emergencias al Centro de Salud y de Especialidades. Y que cuando eso se produzca, la Junta devolverá el edificio a la Tesorería General de la Seguridad Social a la que pertenece. Domingo Benito señaló que la situación del 112 ya se planteó al inicio de la legislatura, ofreciéndose unos terrenos para construir una base (que son justamente los que se han ofrecido ahora a la Guardia Civil para levantar un nuevo Cuartel), pero no se obtuvo respuesta.