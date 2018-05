Nueva campaña municipal para fomentar la recogida de las heces de los perros

Martes, 15 de mayo de 2018

Concienciar a la población de la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía, haciendo especial hincapié en la recogida de las heces de los perros, es el objetivo que persigue la nueva campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca.

Bajo el título “Por tu salud y por la de todo el mundo” la campaña comenzará a desarrollarse esta semana con el reparto de 300 carteles, 5.000 folletos y 80.000 bolsas en diferentes puntos de la ciudad. En concreto, ha apuntado la concejala de Salud Pública, María José Fresnadillo, el material se distribuirá en unos cuarenta puntos de la ciudad, tanto en establecimientos destinados a la venta de productos para animales, como en clínicas veterinarias. Además, se colocará una treintena de mupis con la imagen de la campaña en los soportes publicitarios distribuido por la vía pública.

La concejala ha apuntado que el Ayuntamiento sigue apostando por este tipo de campañas para concienciar a los salmantinos y salmantinas de la importancia de cuidar a sus animales de compañía y respetar las normas para una mejor convivencia entre todos.

En el tarjetón informativo que se distribuirá se recuerda que las heces de los perros pueden transmitir enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a las personas y a otros animales.

Además, el folleto incluye una serie de recomendaciones como que no se puede entrar con el perro en las zonas de juegos infantiles o que es responsabilidad de todos mantener las calles y jardines limpios de heces de perros.

Asimismo, recoge información sobre la sanción que debe asumir el propietario de perros, que puede ascender hasta 150 euros, si no recoge las heces del canino en la calle.

María José Fresnadillo ha puntualizado que con esta campaña también se pretende ayudar y colaborar con los dueños de las mascotas, y por eso en el material informativo que se distribuirá entre los ciudadanos se recuerda que se deben llevar siempre bolsas de plástico cuando se salga a pasear con el can, se debe hacerlo con correa, e identificar al animal con microchip, vacunarlo y desparasitarlo, siguiendo las indicaciones del veterinario.

En el caso de que el perro sea potencialmente peligroso se recuerda que es necesario pedir autorización municipal y llevarlo siempre con correa y bozal. María José Fresnadillo ha concretado que el reparto del material informativo, así como las bolsas comenzará el próximo jueves.

Sanciones

Por otra parte, cabe destacar, que el Ayuntamiento de Salamanca ha tramitado el pasado año cerca de 200 expedientes sancionadores, que ha remitido a la Junta de Castilla y León para proceder a su sanción.

Se trata de expedientes por llevar el perro suelto, carecer de licencia de un can peligroso, no tener a la mascota identificada con microchip, caminar con ella sin que lleve bozal, en el caso de raza peligrosa, o no presentar el certificado veterinario, entre otras cuestiones.