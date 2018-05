El CD Guijuelo acaba la liga cediendo en casa del Real Celta B (4-1)

Domingo, 13 de mayo de 2018

El equipo de Jordi Fabregat plantó cara en la primera parte con un gol de Fuster que igualó el tanto inicial de Dennis

REAL CELTA B 4-1 CD GUIJUELO

Celta B: Sotres, Kevin, Diego, Juan Ros, Rai, Pastrana, Juan (Aarón 82'), Alex, Dennis, Dejan Drazic (Molina 79'), Agus

Guijuelo: Zarco, Abel, Kevin, Ayala, Julio Algar, Borja, Carlos Rubén (Raúl Ruiz 75'), Juanra (Ayub 62'), Diego Suárez, Fuster, Carmona (Gavilán 68')

Goles: 1-0 1' Dennis, 1-1 15' Fuster, 2-1 28' Juan, 3-1 71' Agus, 4-1 83' Dennis

Árbitro: Palencia Caballero (Vasco), Amarillas para los visitantes Kevin, Borja, Julio Algar, Ayala y Ayub.

El Club Deportivo Guijuelo disputó esta tarde el último partido de liga en el que perdió ante un más necesitado de puntos Real Celta B. Si bien el equipo de Jordi Fabregat plantó cara al inicio del encuentro, marcando Fuster para los verdiblancos, se terminó cediendo ante los locales y se terminó perdiendo por cuatro goles a uno.

El equipo chacinero llegaba con los deberes hechos y la permanencia en el bolsillo al campo del Celta B, que sí tenía oportunidad de meterse en el play off de ascenso. El equipo gallego empezó de la mejor manera posible, con un sorpresivo gol de Dennis nada más iniciarse el encuentro que cogió sin preparar incluso al propio público. El Guijuelo demostró que no iba a cumplir únicamente con el trámite, y Fuster consiguó marcar un excelente gol para empatar. El jugador sorteó a los dos centrales, y de tiro cruzado batió a Sotres. Con el empate en el marcador, ambos equipos mostraron su cara más igualada. Hasta que en el 28, Juan Hernández marcó el segundo para los locales. Sin embargo, el Guijuelo no había dicho la última palabra aguantando bien el resto de la primera mitad.

Tras el descanso, el partido mostró el mismo carácter. Un Celta B con ganas de rematar el partido, pero con el marcador a favor. Y el Guijuelo buscando un empate, pero sin forzar las máquinas. Todo se mantuvo igualado hasta los últimos 20 minutos. Agus marcó el tercero tras un un despeje de Amador en la portería verdiblanca que quedó muerto en la frontal y aprovechó el jugador celeste. Tres a uno que se redondeó con un segundo gol para Dennis en los últimos minutos llevando el 4 a 1 al marcador.

El Guijuelo finaliza así la liga, en el décimotercer puesto con 45 puntos, mientras que el Real Celta B hace valer la victoria de hoy para colarse en el play off como cuarto clasificado. Buena campaña de los pupilos de Jordi Fabregat que logran el objetivo principal, el de la salvación, una jornada antes del final tras una temporada llena de altibajos.