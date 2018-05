Unionistas CF culmina la temporada con marcador congelado (0-0)

Domingo, 13 de mayo de 2018

El Unionistas CF ha cerrado la temporada con un choque intranscendente para ambos equipos, que finalizaron el campeonato regular con un duelo en el que ningún conjunto tuvo nada que perder.

El inicio del encuentro no dio ninguna sensación de peligro por parte de ninguno de los dos equipos. Las ocasiones no llegaron hasta el minuto 14, donde el Real Ávila perdió una oportunidad clara de Jorge Alonso dentro del área pequeña. Las ocasiones para el conjunto charro no llegaron hasta el minuto 20, donde una falta directa de Cristo no llegó a culminar la apertura del marcador.

Las oportunidades se fueron sucediendo para el Real Ávila en esta primera parte, un potente disparo del conjunto abulense, desde fuera del área, pudo abrir el marcador a su favor, pero kevin consiguió repelerlo con los pies. El remate de chuchi que se fue arriba culminó la primera parte con el marcador a 0.

La segunda mitad no dispuso demasiadas ocasiones para ninguno de los dos conjuntos, Molina tuvo una pequeña oportunidad en el minuto 52, pero una mano evitó el primero gol del partido. Por suerte, los charros lucharon contra la apertura del marcador a favor del Real Ávila con un espectacular zapatazo de Cristo que envió a Corner Julen. Una falta lanzada con mucho peligro por Jorge Alonso, y que no culminó, puso fin al último encuentro de la temporada de Unionistas, que se proclamó campeón hace dos jornadas.

