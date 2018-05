Oxfam Intermón acerca su mercado de productos desfavorecidos por el Día Mundial del Comercio Justo  

Sábado, 12 de mayo de 2018

El comité de Salamanca de Oxfam Intermón ha celebrado esta tarde el Día Mundial del Comercio Justo con un acto público que ha tenido lugar en el parque de La Alamedilla, donde se han celebrado talleres de educación sobre el comercio justo y podían adquirirse productos elaborados o producidos con criterios de comercio justo.

La jornada también contó con un puesto de venta que acercó algunos de los productos que se pueden adquirir durante todo el año en su tienda ubicada en la calle Ancha (número 6). En la jornada de hoy, realizada en el parque Alamedilla, destacaron el café y el té provenientes de África, Etiopía, Colombia y Nicaragua.

El objetivo de la conmemoración de este acontecimiento es recordar a los millones de personas de todo el mundo que están detrás de los productos que consumimos y que sufren insoportables formas de explotación, aún presentes en pleno siglo XXI.

La coordinadora del comité de Salamanca, Sofía Hernández, ha declarado que “queremos recordar que esa explotación no es circunstancial o una práctica aislada en un sector concreto o en una cadena de suministro”. Además, ha señalado que “esta realidad no entiende de fronteras ni países. Se da con más gravedad donde por razones históricas, culturales y económicas existen condiciones favorables para ello. Se da, en resumen, donde no se permite la denuncia, ni existe la transparencia, donde existe menos protección social y sindical”.

La Asociación también afirmó que han sacado de la pobreza en los últimos años a 2.800.000 personas, “con la ayuda y con estos programas de desarrollo, se llega a 27.000.000 millones de personas”, todo esto gracias a las labores de Oxfam Inermón y a los 300.000 socios que residen en España, junto con donantes que realizan cuantiosas cantidades para que sus objetivos se cumplan.

Durante el transcurso de la tarde se han celebrado talleres de educación sobre el comercio justo y se ha realizado una yincana para los más pequeños.

