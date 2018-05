“Tenemos un festejo taurino muy completo que se da en pocos pueblos de la comarca”

Viernes, 11 de mayo de 2018

Este sábado dan arranque las fiestas patronales de la localidad de Carpio de Azaba en honor a San Isidro Labrador, que tienen actividades en las jornadas del sábado, el domingo, el martes y el miércoles. Como es tradición, en Ciudad Rodrigo Al Día hemos hablado horas antes del comienzo con el alcalde, Vidal Arturo Gómez Tabernero:

-¿Cómo definiría el programa de fiestas?

-Es un programa muy variado; hay cosas para todos los públicos, desde los niños a los mayores pasando por todas las edades, porque al que no le guste el teatro, le gustará el monólogo, y al que no los toros, y al que no la misa. Hay de todo. Como es lógico, hemos procurado hacer muchas cosas el fin de semana para la gente del pueblo que está fuera, y para los que no son del pueblo y nos quieran acompañar, ya que lógicamente el fin de semana es cuando más pueden.

-¿Qué novedades tiene el programa de este año?

-El programa en sí es el mismo, aunque hay dos novedades: una obra de teatro, que hacía muchos años que no había, y un monólogo, que llevábamos 2-3 años que no traíamos ningún monologuista y hemos apostado por Sergio Olvidado. Todos los años nos gusta ir variando algunas cosas. Por ejemplo otros años hemos traído juegos de magia, el año pasado una exhibición de cetrería…

-Las fiestas comienzan con los niños como protagonistas…

-Sí, comienzan con los juegos, que vienen muchos niños. Aquí en el pueblo hay pocos, pero lo hacemos en sábado para que vengan muchos sobre todo de Ciudad Rodrigo y pueblos de alrededor, y están aquí toda la tarde. Entonces hay muy buen ambiente, ya que como los tienen que traer los padres, lógicamente están aquí los padres también. Son unos juegos bastante variados, con un equipo que viene de Salamanca.

-Y por la noche, una orquesta novedosa en la zona, One Cover Band…

-Sí, para la noche del sábado tenemos una verbena con una orquesta que dicen que es muy buena, aunque todavía ha actuado poco por aquí. Esperamos que sea la verbena que más gente haya de todas las fiestas.

-Dentro del programa festivo, las actividades taurinas se concentran el domingo. ¿Qué las hace especiales?

-Es un festejo muy completo que se da en pocos pueblos de la comarca, porque tenemos el encierro a caballo, la muerte de dos novillos, y vaquillas al estilo tradicional todo seguido, lo que se hace en pocos pueblos. En la mayoría de sitios, hacen el encierro por la mañana y los novillos son por la tarde, por ejemplo. Aquí va todo seguido, y eso tiene mucha aceptación. El domingo lo completamos con una verbena.

-¿Qué es lo que incluyen los otros dos días de las fiestas?

-Los días de San Isidro, el martes y el miércoles, tenemos los actos prácticamente de todos los años, que son más institucionales, con misas, procesiones, y bendición de campos. Son las cosas más del pueblo, aunque el martes también tenemos una verbena por la noche, y antes hay una obra de teatro. Y el miércoles, como fin de fiestas, este año hemos apostado por Sergio Olvidado, que es una persona conocida por aquí de Ciudad Rodrigo. Y con él vamos a cerrar las fiestas, junto con una merienda igual que el martes.

-Aunque el programa pueda ser similar a otros años, ¿varían mucho los precios?

-El presupuesto que tenemos para las fiestas oscila siempre entre 16.000-18.000€ (depende de los gastos de última hora). Siempre es más o menos lo mismo, aunque este año por ejemplo los toros valen un poquito más. Hay que ajustarse un poco, ya que Carpio tiene un presupuesto de 142.000€, y dedicar esta cantidad a las fiestas es una cantidad bastante importante. Hay que apuntar que nosotros tenemos varios empleados y que la Secretaría está abierta todos los días.

-Además, siguen manteniendo la población…

-Sí, el pueblo no va perdiendo población, que es el problema que tienen todos los pueblos de la comarca. Aquí aunque somos pocos nos estamos manteniendo, quizás debido a la proximidad con Ciudad Rodrigo, pues tenemos bastante gente de Ciudad Rodrigo que se está viniendo para acá: muchos compran una casa y empiezan viniendo a pasar las tardes, y al final se quedan luego ya los fines de semana, otros ya todo el verano, e incluso tenemos gente que se queda a vivir ya continuamente. Entonces eso compensa la pérdida de las personas mayores que lógicamente van desapareciendo, y como niños nacen muy poquitos, estamos manteniendo la población gracias a esto, que yo creo que se debe a la cercanía con Ciudad Rodrigo y a las buenas comunicaciones que tiene el municipio.

-¿En qué proyectos está trabajando el municipio? ¿Qué se quiere hacer con el dinero de los nuevos Fondos Provinciales?

-Ahora mismo estamos haciendo un Plan de Urbanismo para ampliar un poquito el casco urbano del pueblo, con la financiación de la Diputación y también del Ayuntamiento. Entonces, lo que vamos a hacer con los Planes Provinciales es dar servicio a esas zonas nuevas que van a ser urbanas, ya que hay que meter agua, desagües, y asfaltar, todo ello en la prolongación de la calle Larga y la calle Sol, y en la travesía Larga. Luego en materia de alumbrado, continuamente se van cambiando las farolas por las Led. Y también estamos haciendo el plan de digitalización de todos los documentos del Ayuntamiento.

-Por último, un mensaje para estos días de fiesta.

-Desear que pasemos todos unos días agradables e invitar a la gente de Ciudad Rodrigo y comarca, que son principalmente los que se acercan: están todos invitados, que vengan el día que quieran, que aquí serán bien recibidos y entre todos pasaremos unos buenos días de fiesta para que nos quede para el recuerdo para todo el año.