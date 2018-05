Pablo Cortés: “Debemos centrarnos sólo en ganar nuestro partido”

Viernes, 11 de mayo de 2018

El técnico del CF Salmantino UDS confía en un resultado adverso de alguno de sus rivales directos para alcanzar el play-off

Pablo Cortés tiene claro el camino a seguir. Su equipo, el CF Salmantino UDS debe ganar el domingo a la Cebrereña y esperar un fallo de sus rivales directos. Por eso, al no depender de ellos, el entrenador considera que “debemos centrarnos sólo en nuestro partido. Siempre hay alguien que te intenta comunicar, pero sabemos que si no sacamos los tres puntos de nada sirve lo que hagan los demás. Así que durante el partido quiero que nos centremos sólo en nosotros mismos y en ganar. En el vestuario he prohibido que se hable de otros rivales. Hay que tener las ideas claras y jugar bien porque hará el camino más corto hacia la victoria. Luego confiar en el buen momento del Zamora y en el Bupolsa, que no se juega nada, pero hay que confiar en su profesionalidad”.

En ganar a una Cebrereña (Helmántico, 18 horas, domingo) que “ha hecho una buena temporada y tiene jugadores determinantes. Viene de competir bien y tenemos que dar nuestra mejor versión. Debemos ganar por nosotros y por nuestra afición. Que venga mucha gente nos viene bien y tenemos que gastar nuestra última bala”.

Sin embargo, para ello dependen de un pinchazo del Tordesillas en Zamora o de una derrota del Cristo Atlético en casa del Bupolsa. “Hay que confiar que el Zamora sólo ha perdido dos partidos en casa y Bupolsa también es muy fuerte como local y Cristo Atlético tiene bajas. Aun así, tenemos que centrarnos en nosotros”.

El técnico no podrá contar con Juanan ni con Martín Galván, pero se congratulaba del más que posible regreso de Jehu, Murci, Caramelo y Miguel Ángel. “Tengo confianza plena con los que salgan”.

En cuanto al hecho de no depender de sí mismos, Cortés tiene claro que “desde que asumí el cargo sabía que estábamos en la orilla y que cada partido podíamos salirnos fuera. Los resultados no han sido del todo malo, pero ha coincidido con enfrentarnos a todos los rivales de arriba y con las buenas rachas de Cristo, Arandina y Tordesillas, pero no quiero poner excusas y tengo confianza hast ael final. Sabemos que es una semana importante y tenemos que dar los mejor de nosotros mismos”.