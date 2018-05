Noite Bohemia y Estaribel Teatro actúan este fin de semana la Biblioteca Torrente Ballester

Viernes, 11 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Salamanca ha seleccionado las cuatro obras ganadoras del VIII Certamen de Teatro Joven que se están representando en la biblioteca municipal Torrente Ballester, desde este jueves hasta el domingo. Los grupos y compañías ganadoras en esta nueva edición del certamen municipal son “Yerma” y “Miles Gloriosus”, de la compañía teatral Noite Bohemia; “Lo veo todo Grease”, de Polscar Teatro y “Eloísa está debajo de un almendro”, de Estaribel Teatro.

Como en ediciones anteriores, las cuatro representaciones están abiertas al público, pero para poder acceder al teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester será necesario recoger las invitaciones previamente en las dependencias municipales del Espacio Joven (José Jáuregui, número 16) o en la misma biblioteca municipal.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Salamanca convoca anualmente este concurso con el objetivo de promover e incentivar la implicación de los jóvenes en uno de los campos de expresión artística que más participación genera como es el teatro.

A esta edición se han presentado un total de diez obras, de las que han sido seleccionadas las cuatro que participarán en la final. Los premios establecidos son 1.500 euros en el caso del primero; 1.000 euros para el segundo premio y 600 euros para cada uno de los dos accésits. Una vez que haya concluido la representación de los trabajos seleccionados el jurado emitirá el fallo que el Ayuntamiento de Salamanca comunicará posteriormente a los premiados y hará público.

Programación

Las obras se representarán en el teatro de la biblioteca municipal Torrente Ballester a las 20.00 horas y tras la actuación de Polscar, que tuvo lugar este jueves, restan las siguientes representaciones:

Viernes, 11 de mayo

COMPAÑÍA DE TEATRO NOITE BOHEMIA. “Miles Gloriosus” de Plauto. Pirgopolinices, también conocido como Miles Gloriosus, escrupuloso con sus obligaciones militares, alberga dentro de sí una personalidad tan narcisista y enfermiza que se convierte en el centro de la burla de todos cuantos le rodean, hábilmente guiados, eso sí, por el esclavo Palestrión.

Las trampas que le tiende este ingenioso esclavo y la debilidad que padece Miles por el sexo femenino son los hilos conductores de una comedia cuyo final concuerda con su desarrollo; Miles está a punto de ser castigado por intentar conquistar mujeres ajenas y perder así “sus galones”.

Sábado, 12 de mayo

COMPAÑÍA DE TEATRO NOITE BOHEMIA. “Yerma” de Federico García Lorca. Yerma encarna el tópico conservador de que una mujer necesita estar casada y tener hijos y no se plantea otras posibilidades. Yerma es una idealista que se rebela ante lo que considera un destino injusto, contra lo establecido y contra el mismo Dios, prefiriendo ser protagonista de su propio destino antes de ser víctima pasiva de éste. Su no resignación, su resistencia a la esterilidad, es el primer paso que llevará a la tragedia. Lorca nos conduce a través de la violencia lingüística al desenlace final, lo que no se es capaz de resolver con las palabras se hace con las manos. Yerma pide de Juan algo que él no puede darle y este hecho modifica toda su vida convirtiéndolo en una víctima predestinada hasta conducirlo al momento trágico final.

Domingo, 13 de mayo

ESTARIBEL TEATRO ( IES VAGUADA DE LA PALMA). “Eloísa está debajo de un almendro” de Enrique Jardiel Poncela. El argumento presenta en tono de humor a una familia absolutamente excéntrica, los Briones, con una serie de misterios y sombras en su pasado y un comportamiento absurdo e irracional en su vida cotidiana. La obra se desarrolla en tres actos que Jardiel denomina como Prólogo, Acto Primero y Acto segundo. El prólogo, a modo de sainete popular, tiene lugar en un cine de barrio donde aparecen mezclados con los espectadores, algunos de los protagonistas de la obra. Sirve para abrir boca al tiempo que el autor ironiza acerca de muchas cosas. En el Acto Primero, ya en la casa de los Briones, se ve una familia de aparentes perturbados psíquicos llenos de manías, donde la comicidad y el ritmo acelerado le dotan de una gran brillantez. El espectador empieza a sospechar la existencia de un drama familiar oculto, causa de la sinrazón de algunos de sus miembros. En el Acto Segundo, que se desarrolla en la casa de los Ojeda, los personajes se humanizan y la obra adquiere tintes trágicos al tiempo que se desembrolla la madeja.