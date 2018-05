“Tenemos una empresa interesada en instalar un gran parque eólico”

Viernes, 11 de mayo de 2018

A pesar de las dificultades que supone gobernar en un pueblo pequeño y con una deuda importante, Julián Martín se muestra convencido de que está en el buen camino para sacar a Villarino adelante.

¿En qué situación tienen la deuda municipal en estos momentos?

En lo que llevamos de legislatura hemos amortizado 1.263.000 euros, y de los 671.000 euros correspondientes a facturas creadas en ese periodo tenemos pendiente de pago 185.000 euros. Como informé en el último pleno, del último trimestre de 2017 y del primero de 2018 se han amortizado 291.120 euros, lo que refleja el esfuerzo que estamos haciendo.

¿Y empleo?

Durante todo el año mantenemos un equipo de 7-8 personas. Ahora en mayo tenemos pendiente la contratación de siete empleados más para trabajos forestales en su mayoría, mantenimiento de zonas verdes del pueblo y adecuación de rutas de senderismo, principalmente.

¿Dónde invertirán las ayudas de Planes Provinciales?

Mi idea había sido poner granito a la plaza, pero no tuve el apoyo suficiente, así que será asfalto; también se echará aglomerada Tras las Casas y se renovará el ciclo hidráulico en la calle Carrasquina. También vamos a hacer un parking de autocaravanas en Santa Catalina, en lo que fue el campo de fútbol. Y otra obra será crear acceso al molino del Pasadero desde la carretera de Trabanca.

En materia de turismo, ¿qué están haciendo?

Estamos trabajando en el programa del Club del Viajero de la Diputación y del que fuimos los promotores. Es un proyecto piloto en el que estamos cuatro municipios, además de Villarino están Lumbrales, Hinojosa y Saucelle, y el objetivo es captar turismo de calidad procedente de países de Centroeuropa y de Madrid. En Villarino hay implicadas cerca de 30 personas que están dispuestas a apoyar y crear atractivos para que vengan visitantes.

Y también lideramos la Ruta del Vino Arribes, que está en la última fase de cara a la certificación a primeros de junio. Es otro proyecto ambicioso y que será muy beneficioso no solo para Villarino sino para toda la zona incluida en el ámbito de la DO Arribes, por lo que también incluye los pueblos de Zamora. No obstante Villarino ostenta la presidencia y Fermoselle la vicepresidencia. El objetivo de la Ruta del Vino Arribes es mostrar en un solo paquete los recursos que tenemos, bodegas, restaurantes, alojamientos, artesanía, gastronomía, cultura, costumbres y tradiciones para de este modo generar interés por que la gente nos visite por toda esta oferta y que se une al Parque Natural Arribes del Duero y Reserva de la Biosfera. Desde aquí quiero agradecer a los compañeros que han pensado en positivo y están colaborando todo lo que pueden.

En el último pleno abordaron el interés de empresas por instalar un parque eólico en el término municipal…

Efectivamente. Llevo seis meses trabajando para lograr la instalación de un parque eólico en terrenos de Cabeza de Framontanos y en Villarino, para el cual ya tenemos 3.000 hectáreas disponibles y firmadas con sus propietarios. Tenemos una empresa interesada en el proyecto que ya ha depositado los avales y está esperando conocer la evacuación de energía que permite Red Eléctrica a través de la subestación de Villarino, además quedaría la autorización de Medio Ambiente, pero no creo que hubiera problema porque se ubicaría fuera de los límites del Parque Natural. Este proyecto redundaría en beneficio para todos, para el Ayuntamiento por el cobro del IBI y licencias, para los propietarios de los terrenos, que cobrarían el alquiler, y para vecinos del pueblo y de la zona que podrán trabajar en el montaje. Siempre he creído en proyectos positivos, trabajo y recursos económicos para el pueblo, y eso es lo que intento.

Hay dos temas pendientes con la Junta, el centro médico y la concentración…

Del centro médico sigo teniendo el compromiso del delegado, Bienvenido Mena. Hace 15 días me dijo que iba a recibir la primera certificación, pero se está retrasando. He luchado para crear un complejo formado por el centro médico la residencia y las escuelas, con zonas de aparcamiento y sin barreras arquitectónicas, nada que ver con el problema que presenta el centro en la ubicación actual.

Y en cuanto a la concentración, he ido dos veces a Agricultura y las dos veces he obtenido respuestas negativas porque solo acometen proyectos en zonas productivas o en aquellas en las que al menos el 30% del terreno esté cultivado. Estoy a favor de la concentración, pero tengo que reconocer que los trámites han sido negativos.